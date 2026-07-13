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    Pesimismo sobre la economía familiar alcanza su nivel más alto en 12 años, según Cadem

    Las proyecciones sobre consumo y empleo alcanzaron sus peores niveles en varios años, en un contexto donde la mayoría de los encuestados considera que la economía permanece estancada.

    Por 
    Roberto Martínez
    Situación económica familiar

    La percepción de los chilenos sobre su situación económica familiar alcanzó uno de sus peores registros de la última década, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio.

    Según el estudio de opinión, un 56% de los consultados evalúa negativamente la situación económica de su hogar, el nivel más alto desde marzo de 2014.

    El sondeo también revela que ya son 15 semanas consecutivas en que las evaluaciones negativas superan a las positivas, acercándose al máximo de 18 semanas registrado durante el período de la pandemia del Covid-19.

    El deterioro de las expectativas económicas también se refleja en otros indicadores. Un 80% de los encuestados considera que la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que las expectativas negativas respecto del consumo aumentaron a 79%, el nivel más elevado desde junio de 2014.

    Asimismo, las proyecciones desfavorables sobre el empleo llegaron al 88%, su mayor registro desde abril de 2021.

    En cuanto a la percepción general del país, un 57% cree que Chile va por un mal camino, frente a un 36% que estima lo contrario. Del mismo modo, el 54% se declara pesimista sobre el futuro del país, mientras que un 43% manifiesta optimismo.

    Respecto de la evaluación del gobierno, la encuesta muestra que la aprobación del Presidente José Antonio Kast permanece sin variaciones respecto de la medición de mitad de semana, donde un 38% aprueba su gestión, mientras que un 58% la desaprueba.

    En las distintas áreas evaluadas, ninguna supera el 50% de respaldo ciudadano. Las mejor calificadas son relaciones internacionales (44%), defensa (41%) e inmigración (40%).

    En contraste, las áreas con mayores niveles de desaprobación son justicia (67%), economía y empleo (63%), corrupción (60%) y comunicaciones (60%).

    La encuesta también evidencia una caída en la evaluación del combate a la delincuencia y el narcotráfico. La aprobación en esta materia descendió de 44% en junio a 36% en julio, lo que representa una baja de ocho puntos porcentuales y constituye el retroceso más significativo entre las áreas de gestión medidas por Cadem.

    Más sobre:Situación económica familiarEconomíaEncuesta CademPresidente KastNacional

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