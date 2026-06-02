Justicia decreta sobreseimiento definitivo en querella de Wom contra exejecutivos por revelación de secreto comercial

En 2024, Wom inició una acción judicial acusando de revelación de secreto comercial a ocho ex miembros de su plana directiva y gerencial que renunciaron a la compañía y fueron fichados por su competidor ClaroVTR. Se trata de un delito que castiga a quien revele o permita el acceso a un secreto comercial sin consentimiento de sus dueños.

Esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la causa.

Wom relató en la querella que entre mayo y agosto del 2024 comenzaron las renuncias, partiendo por el ex director comercial de canales presenciales, Rodrigo Karmy, seguido de Aarón León Báez (gerente de televentas), Marcelo Arias (gerente de retail), Ignacio Araya (especialista de marketing), Eugenio Velasco (project manager), Marlene Mendoza (key account manager de televentas), Diego Alejandro Nuñez (analista de banco de datos) y Bastián Figueroa (líder de retención).

La firma detectó, a través de una auditoría de Deloitte, comportamientos inusuales en la cantidad de descargas de archivos de la nube en la que la compañía maneja su documentación confidencial, comparado con lo observado en meses anteriores. Por ejemplo, Karmy pasó de 693 descargas en marzo a 8.296 en abril, antes de su salida.

“En este sentido, y como referencia, podemos señalar que, en cantidades totales, durante el mes de mayo del año 2024 desde las cuentas de los Sres. Aaron León, Bastián Figueroa, Eugenio Velasco, Ignacio Araya y Marlene Mendoza, se descargaron 89 veces más archivos que el mes anterior, siendo un total de 5.685 descargas en comparación con las 63 descargas de los meses anteriores”, detalló la compañía en dicho escrito.

Esta querella dio origen a una investigación por parte del Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, organismo que tras más de un año de investigación, determinó la inexistencia de antecedentes o indicios de que los hechos que fundamentaron dicha querella fueran ciertos. Sin embargo, Wom solicitó reabrir la investigación. Este lunes la Corte de Apelaciones le cerró la puerta a la investigación y decretó el sobreseimiento definitivo de la causa.

La resolución de la Corte de Apelaciones apuntó a que eventualmente pudo existir un almacenamiento de los denominados secretos comerciales, pero que la querella de Wom no detalla cuáles serían aquellos antecedentes y que tampoco se pudo determinar a través de las diligencias investigativas cuál era su valor comercial. Tampoco se pudo determinar si los ejecutivos compartieron dicha información con ClaroVTR .

Por lo tanto, el tribunal concluyó que no están presentes los elementos necesarios para la configuración del ilícito.

Rodrigo Karmy, vicepresidente comercial de Claro, indicó que “después de un año y medio de investigación, la justicia resolvió de manera contundente el sobreseimiento definitivo de todas las personas irresponsablemente acusadas por WOM y por las personas que tomaron esa decisión que tanto daño personal, reputacional y familiar nos causó. Los tribunales y la Fiscalía determinaron sobreseer específicamente por la causal de inexistencia de delito, lo que refleja aún más el actuar poco ético e instrumental de la querella”.

“Las acusaciones fueron totalmente irresponsables por parte de WOM y solo buscaban represalias por ejercer mi derecho a elegir donde trabajar y de paso causar daño a la competencia”, concluyó el ejecutivo absuelto.

“Como compañía hemos sido responsables en la presentación de las pruebas que impulsaron esta querella, ante la comprobada sustracción de información de Wom. Sin perjuicio de respetar la decisión del tribunal, estamos evaluando recursos que puedan ser ejercidos oportunamente” declaró la compañía.