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    “Sin financiamiento es letra muerta”: alcaldes valoran Programa Eriazo Cero anunciado por Kast, pero exigen recursos

    Lo señalado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública trasladó responsabilidad a los municipios para que transformen sitios abandonados en lugares de uso común. De todas maneras, el Mandatario dijo que no van a "dejar solos" a los alcaldes.

    Por 
    Luciano Jiménez

    “Queremos iniciar el Programa Eriazo Cero para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias”. Esas fueron parte de las palabras que el Presidente José Antonio Kast pronunció este lunes en su primera Centa Pública, como una nueva iniciativa que impactará a los municipios.

    El anuncio se da en un contexto en que distintas autoridades comunales han manifestado su molestia con el gobierno por su idea de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, lo que en la práctica implicará una menor recaudación de US$ 200 millones. Y aunque La Moneda ha dicho que restituirá US$ 130 de ellos que van al Fondo Común Municipal -glosa de platas que las comunas con más recursos reparten a las más vulnerables-, los otros US$ 70 millones el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya les ratificó a los alcaldes que dejarán de ser recaudados.

    Es por esta razón que si bien algunos alcaldes valoraron Eriazo Cero, al mismo tiempo salen a pedir más certezas respecto de cómo se financiará la iniciativa, especialmente considerando que debido a las platas de menos por la eliminación de las contribuciones, muchos municipios han dicho que quedarán “desfinanciados”, y que por lo mismo será más complejo financiar otro tipo de medidas.

    El Presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública. FOTO: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    De todas maneras, en la Cuenta Pública Kast hizo un guiño, al menos en lo referido a Eriazo Cero, las que no estaban contempladas en su discurso escrito: “En esto no se preocupen que no los vamos a dejar solos”, dijo.

    El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que “recuperar sitios eriazos no es solamente una política urbana, también es de seguridad. Los terrenos abandonados suelen transformarse en focos de delincuencia, consumo de drogas, microbasurales e incivilidades que terminan deteriorando la calidad de vida de los vecinos”.

    En esa línea agrega que “la experiencia municipal demuestra que cuando esos espacios se convierten en plazas, canchas o áreas comunitarias, no solo mejora el entorno, sino que además se fortalece la prevención situacional, se recupera el uso legítimo del espacio público y se le quita terreno a quienes buscan apropiarse de esos lugares para cometer delitos”.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    Sin embargo, advierte: “Por supuesto, estas transformaciones implican costos de construcción, mantención y seguridad para los municipios, especialmente en un contexto donde muchas comunas enfrentan restricciones presupuestarias y mayores exigencias financieras. Por eso, para que esta política sea exitosa, debe venir acompañada de herramientas y financiamiento adecuados. Pero el costo de recuperar un sitio abandonado siempre será menor que el costo social de dejar que se transforme en un foco permanente de inseguridad".

    Este tema seguramente será uno de los que se hable en la cumbre de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile (ACHM), instancia que por estos días se desarrollará en la Región de Coquimbo y donde los alcaldes discutirán los temas que más les afectan como municipios y cómo plantearle mayores exigencias a La Moneda.

    El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI).

    Otro que opina respecto de Eriazo Cero es el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (AH), quien sostiene: “Concuerdo con el ministro Poduje en que mantener sitios fiscales eriazos, con la demanda habitacional que hay y la escasez de áreas verdes y comunitarias, es una inmoralidad. El problema es que implementar equipamientos en esos espacios implica no solo una inversión, sino un gasto permanente en mantención. Los sitios eriazos deben cerrarse, equiparse con redes eléctricas, de agua potable y alcantarillado. También se destina recurso humano para esas tareas. Y con los recortes al presupuesto de los municipios anunciados por el propio gobierno es complejo proyectarse. Si la idea no viene con financiamiento, no es muy útil”.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), señala que “hacerse cargo de los predios que hoy no están siendo utilizados con un fin provechoso como algunos sitios eriazo que están en mal estado es precisamente poder abordar una problemática real que tienen los municipios. Sin embargo, esta iniciativa sin financiamiento es letra muerta. Porque para recuperar esos espacios, hacer una plaza donde había un sitio eriazo, se necesitan recursos y precisamente es lo que nos falta. Si bien es un anuncio que se pudiese valorar, sin financiamiento va a ser un problema para los municipios”.

    Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), asevera que “la recuperación de sitios eriazos es una muy buena iniciativa, pero debe venir acompañada de financiamiento y apoyo estatal, especialmente en un escenario donde los municipios enfrentan mayores restricciones presupuestarias. También es una oportunidad para impulsar alianzas público-privadas que permitan desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo. En La Reina lo hemos demostrado con iniciativas como la Aldea del Encuentro, donde la gestión y la colaboración han sido fundamentales para transformar espacios en beneficios concretos para los vecinos”.

    “Ahora bien, esperamos que sean los municipios quienes identifiquen los terrenos prioritarios y que los alcaldes tengamos la autonomía para definir, junto a los vecinos, el mejor uso para cada espacio. Las necesidades de una comuna no son las mismas que las de otra, y nadie conoce mejor la realidad de los barrios que quienes los administran día a día”, cierra Palacios.

    Durante este martes en la radio Bíobio el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, habló sobre la iniciativa y comentó que muchos son terrenos públicos que pertenecen a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), los que cuantificó solo en la Región Metropolitana en 1.200, de los cuales un 30% están abandonados. La idea es traspasar esos terrenos a comodato y pasárselos a los municipios para que inviertan en ellos. En algunos casos incluso se puede construir casas ahí, dijo Poduje.

    Más sobre:Sitios EriazosViviendaLo BarnecheaCuenta PúblicaJosé Antonio Kast

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