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    Megarreforma: Quiroz insiste a alcaldes que Fondo Común Municipal será repuesto y les ofrece la redacción del artículo

    El titular de Hacienda se reunió con un grupo de autoridades comunales, a quienes, aunque sin ahondar, les entregó algunos detalles sobre el fin de las contribuciones a mayores de 65 años, ratificándoles que hay US$70 millones que dejarán de percibir. Jaime Bellolio levantó una alerta por diferencias en cifras.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    Este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con un grupo de alcaldes, varios de los cuales buscaban respuestas tras haber alzado la voz por algunas de las medidas de la megarreforma del gobierno que impactan directamente a los municipios, especialmente la propuesta de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 65 años.

    Por este tema los alcaldes han levantado alertas, pues el no pago de contribuciones, aseguran, impactará en la recaudación municipal. Según Hacienda, de hecho, se trata de US$ 200 millones menos en recaudación.

    De ellos, US$ 130 millones son para el Fondo Común Municipal (FCM) -glosa en que las comunas con mayores recursos traspasan dinero a las más vulnerables- y los otros US$70 millones van en directo beneficio de la recaudación municipal. La Moneda ha dicho que repondrá -aunque sin especificar el mecanismo- los US$ 130 millones del FCM, pero no ha logrado despejar qué ocurrirá con los otros US$ 70 millones. Esto, han dicho los alcaldes, implicaría el recorte de programas sociales, entre otras cosas.

    Con ese contexto, hasta Teatinos 120, el lugar donde está ubicado Hacienda, llegaron a las 17 horas los alcaldes de Zapallar, Quinta Normal, Colina, Isla de Maipo, San Ramón, Providencia, San Joaquín y Concepción, entre otras comunas.

    Asistentes a la reunión dicen que el encuentro, en general, se trató para un primer acercamiento grupal y formal con el jefe de la billetera fiscal, quien se adentró sin mucha profundidad en detalles de mecanismos de compensación o la posibilidad de una gradualidad en la eximición del pago de las contribuciones. Lo que sí les ratificó Quiroz a los alcaldes es que los US$130 millones del FCM serán compensados, pero los US$ 70 millones restantes dejarán de recaudarse definitivamente. De hecho, Hacienda les mostró un cálculo con el detalle de cuánto afectará a cada comuna.

    Otros asistentes reseñan que, además, Quiroz de alguna forma aclaró los dichos del biministro -Interior y Vocería- Claudio Alvarado sobre que la restauración de dineros no se sometería a la discusión de la ley de presupuesto, sino que serían incorporadas en la ley. El titular de Hacienda, sin embargo, ahora explicó que sí sería vía ley de presupuesto, pero en una norma fija.

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), dio más detalles sobre esto: “El ministro dijo que todo lo que se deja de aportar al FCM los (130 millones de dólares) va a estar de manera permanente devuelto, reajustable por IPC. No es de la misma manera que sale hoy día en el proyecto, sino que va a ser permanente, de la misma manera que el Estado le pone plata al FCM. Todo es por Ley de Presupuesto (donde) hay una norma que dice cuánto se entrega. Es en esa norma donde va a estar. No es un monto negociable específico en una glosa”. Además, la autoridad comunal aseguró que el ministro “ofreció que fuéramos nosotros quienes viéramos la redacción”.

    De todas formas, Bellolio aclaró que “lo que queda pendiente son los montos que los municipios dejamos de percibir (los 70 millones de dólares). El ministro Quiroz dijo que lo tenemos que conversar y que está pendiente”. Providencia, por ejemplo, ha dicho que son $6 mil millones menos para su comuna, pero según los datos de Hacienda presentados en la cita la cifra es la mitad, es decir, $3 mil millones. “Tengamos distintas opiniones, pero no distintos datos”, enfatizó Bellolio.

    Otros presentes en la instancia aseveran que, por otra parte, Quiroz reconoció que lo de contribuciones no ha sido comunicado de la mejor forma y que se comprometió una mesa de trabajo más formal.

    Al gobierno le restan dos semanas para presentar indicaciones y, en ese afán, la próxima semana se les presentarán los datos más concretos desde Hacienda.

    De todas maneras, algunos alcaldes pidieron que la eximición de las contribuciones fuera gradual (por porcentaje cada año) y focalizada pero el gobierno no les ratificó esto.

    La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), aseguró que “quedamos que se va a compensar lo que va al FCM. Ellos quedaron de compartir la redacción para que no haya presiones. Quedamos de ver los impactos y la situación de las comunas más afectadas”.

    Mientras, la máxima autoridad de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), expuso que “el ministro se comprometió de mandarnos la indicación”, y también aseveró que el titular de Hacienda les señaló que las platas del FCM serán compensadas a través del Fisco. “Eso sale vía Ley de Presupuesto año a año y esa discusión se hace en el Congreso”, cerró.

    Más sobre:Ministerio de HaciendaContribucionesMunicipiosJorge QuirozAlcaldes

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