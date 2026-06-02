Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026

La selección de Uruguay entra en alerta. El equipo comandado por Marcelo Bielsa se encuentra concentrado en el Complejo Celeste preparando su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026.

En ese contexto, la preocupación surgió después de que la prensa charrúa diera a conocer que Giorgian de Arrascaeta debió abandonar los trabajos después de sentir molestias musculares que lo marginarán de la cita. El futbolista de Flamengo se dirigió a un centro asistencia para realizarse estudios médicos durante la tarde para conocer la magnitud de la dolencia.

Cabe mencionar que el zaguero se encontraba recuperándose de una fractura de la clavícula derecha, generada en el partido entre Estudiantes de La Plata y el Mengao por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En una disputa del balón con Ezequiel Piovi, el jugador uruguayo terminó perdiendo el equilibrio y cayendo de forma pesada sobre el hombro. Si bien intentó continuar, el dolor no se lo permitió y debió ser sustituido.

Horas más tarde, Flamengo publicó que “tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación”.

Por aquello, De Arrascaeta debió someterse a una cirugía que acabó siendo exitosa y cuya recuperación avanzaba según lo planeado. De hecho, estaba haciendo trabajos diferenciados para evitar choques que pudieran propiciar una nueva ruptura.



