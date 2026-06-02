Inician sumario sanitario en liceo de Coronel tras intoxicación por alimentos entregados por Junaeb

Una preocupante situación se registró en el Liceo Comercial Andrés Bello López, de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, luego que este lunes miembros de la comunidad educativa resultaran intoxicados tras consumir alimentos proporcionados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

A raíz de este situación, este martes Juaneb informó que funcionarios del organismo se reunieron con autoridades del establecimiento educacional para expresarles su “máxima preocupación por el brote de enfermedad".

Asimismo, aseguraron que el mismo día de los hechos se activaron los protocolos y se dio aviso de lo ocurrido a la Seremi de Salud, desde donde verificaron el episodio e iniciaron un sumario sanitario , es decir, se instruyó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades de lo ocurrido.

Desde Junaeb señalaron que el director regional (s), Sergio Manzano, solicitó a la empresa encargada de la alimentación la implementación de una serie de medidas que permitan “garantizar el alto estándar del programa; esto, bajo observación y resguardo de la propia Junaeb de las operaciones de entrega de alimentación”, indicaron.

En ese sentido, advirtieron que, de “constatarse deficiencias en el cumplimiento de los estándares exigidos a la empresa proveedora del Programa de Alimentación Escolar (PAE), aplicaremos las máximas sanciones que correspondan, las que pueden incluir multas (superiores a los $600 millones) y otras medidas contractuales, como término anticipado del contrato”.

Como medida preventiva ante los hechos ocurridos, este martes se está implementando una minuta de régimen blando en el establecimiento. Además, desde Junaeb precisaron que “se ha instruido a los equipos territoriales reforzar las investigaciones internas y continuar colaborando con las autoridades sanitarias”.

El organismo aseguró que se mantienen en contacto directo con la comunidad educativa afectada y que entregarán información actualizada conforme avance el proceso.