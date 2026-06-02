Aula Records lanzará nuevo disco colaborativo de Jorge González en Feria Vinilo Garage

Una importante novedad discográfica alista Aula Records, el sello de la Universidad de Santiago de Chile. Se trata de Ale y Jorge, un trabajo que reúne a Jorge González junto a la violista e integrante de la Orquesta Usach, Alejandra Tapia.

El álbum será publicado en una edición limitada de 40 copias en formato vinilo de 10 pulgadas, con arte de Jacqueline Fresard. Tendrá su estreno en Feria Vinilo Garage, a realizarse este sábado 6 de junio, además de su llegada a plataformas digitales.

Además de Ale y Jorge, Aula Records presentará otras novedades durante la jornada; Azul del Este, nuevo trabajo del Ensamble de Percusiones Usach inspirado en poemas de Elicura Chihuailaf, y La Muerte Roja, obra sinfónica del compositor Tomás Brantmayer junto a la Orquesta y Coro Usach.

La segunda edición 2026 de Feria Vinilo Garage, encuentro dedicado al coleccionismo y la cultura de la música análoga, se realizará de 11:00 a 20:00 en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Entrada liberada.