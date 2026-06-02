La conversación que selló la salida de la dupla Jouannet-Quintana en medio de la frenética búsqueda de Arrau por sus reemplazos

El ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano) tenía en agenda, a primera hora del día, una reunión que sería, a lo menos, incómoda. A las ocho de la mañana citó hasta su despacho en el cuarto piso del edificio ubicado en Teatino 220 a sus dos subsecretarios, el exdiputado Andrés Jouannet y la abogada Ana Victoria Quintana (Libertaria).

Quienes supieron de lo ocurrido cuentan que hace días que ambas autoridades sabían que sus cargos estaban en duda.

De hecho, este medio hace dos semanas dio cuenta del ruido que generaba Quintana en el gobierno y el sábado pasado publicó que Arrau iba a revisar todo el ministerio y tenía carta blanca, otorgada por el Presidente José Antonio Kast, para desvincular a los dos.

Ambos subsecretarios llegaron pasadas las ocho de la mañana para su cita con Arrau. Fuentes de gobierno cuentan que entraron por separado. En el caso de Quintana, la conversación duró dos minutos . Con Jouannet fue un poco más larga, pero también fue una cita escueta.

En ese diálogo, Arrau les comunicó que el Presidente le había encomendado reestructurar los equipos en el ministerio para revertir el mal debut que había tenido el gobierno en una materia tan sensible como la seguridad pública, una de las principales promesas de campaña de Kast.

En esa línea, Arrau transmitió que como toda reestructuración eso implica realizar ajustes en los equipos a cargo de la gestión de la cartera y que él estaba optando por personas de su exclusiva confianza . Por eso, les pidió el cargo, lo que ya había sido visado por el Presidente José Antonio Kast, en quien recaen esas nominaciones.

Pasaron unos minutos, ambos salieron del cuarto piso de Teatinos 220 y se fueron a sus respectivos pisos -Jouannet al 7 y Quintana al 9- para comunicarle a sus equipos que sus funciones habían llegado a su fin y proceder a retirar sus cosas.

Fuentes que presenciaron lo ocurrido cuentan que Jouannet estaba especialmente sorprendido. Esto debido a que el exsubsecretario sabía que Arrau haría ajustes en el ministerio, pero apostaba a que la damnificada solo fuera Quintana, quien había sido protagonista de varias polémicas y era un nombre de confianza de la exministra Trinidad Steinert.

De hecho, en los días previos, en las reuniones que tuvo el exdiputado Jouannet con Arrau, había expuesto los planes y acciones de su subsecretaría, pero el ministro no había mostrado mayor entusiasmo en sus propuestas.

Tras su salida, Jouannet fue visto en La Moneda en una reunión a puertas cerradas con el Presidente Kast que duró varios minutos. Fuentes del Ejecutivo comentan que el Mandatario podría estar evaluando una oferta, la que podría ser asumir un rol de comisionado presidencial -parecida a la del vicealmirante (r) Alberto Soto en el norte- pero en su caso para toda la Macrozona Sur . A la salida de ese encuentro, el exdiputado se fue de Palacio sin dar declaraciones.

Jouannet en La Moneda en reunión con Kast.

La noticia de la salida de ambos exsubsecretarios fue informada por La Tercera a las 8.36, a solo minutos de lo ocurrido. De inmediato comenzaron a llegar las reacciones, sobre todo de los parlamentarios que defendían la permanencia de Jouannet ya que su presencia era señal de la apertura política de los partidos y movimientos que sostienen al gobierno, dada su calidad de expresidente de Amarillos.

Además en el oficialismo fue mal visto lo tosco de la decisión. Sobre todo por el hecho de que Arrau lo hiciera a solo minutos de tener que exponer en el Senado los lineamientos del gobierno en materia de seguridad. Pero lo que más molestó fue que el ministro no tuviera listos los reemplazos, de manera de informar todo junto y evitar señales de improvisación.

Justo antes de emprender rumbo a Valparaíso, Arrau confirmó lo ocurrido. “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión y como siempre he dicho, estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación", dijo ante ante las preguntas de la prensa.

La ronda de entrevistas de Arrau

Fuentes que han sabido de lo ocurrido cuentan que en los últimos días Arrau le pidió a su asesor Tomás Yáñez y su jefe de gabinete Javier Parra que contactaran a una serie de personas en el ánimo de buscar a los reemplazantes de ambos subsecretarios.

La ronda de consultas implicó, por ejemplo, conversaciones de Arrau con el delegado del Ñuble Diego Sepúlveda. De hecho ya el sábado este medio contó que ese nombre era uno de los reemplazos más posibles. Sepúlveda fue el exjefe de gabinete de Arrau en la intendencia del Ñuble, lo acompañó también en la Convención y es de los más cercanos al ingeniero.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La Tercera pudo corroborar que ambos han hablado sobre la posibilidad de llegar a la subsecretaría de Prevención del Delito o Seguridad Pública, pero al cierre de esta edición no se había zanjado nada.

En esa búsqueda Arrau también se juntó con Emiliano García (Republicano) quien está en la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres. A ellos se sumó Pilar Giannini. Esta opción corre con fuerza ya que cuenta con el apoyo y respaldo del ministro del Interior Claudio Alvarado (UDI).

Giannini tuvo un paso como secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO) y actualmente es asesora, justamente en temas de seguridad, de Alvarado. La especialista además es cercana al exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli (RN), con quien también se juntó Arrau en los últimos días.

Otro de los nombres que están en la mira de Arrau es el cientista político y asesor político estratégico del Ministerio de Defensa, Francisco Alcorta, quien integra el gabinete del ministro, Fernando Barros.

Alcorta es un nombre cercano a Libertad y Desarrollo y al exsubsecretario Rodrigo Ubilla. En el tironeo por buscar los reemplazantes, fuentes que saben de lo ocurrido cuentan que Alcorta transmitió que pretende quedarse con Barros en Defensa.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

De fondo, según fuentes del oficialismo, está la posibilidad incluso de hacer ajustes más grandes y sobre la mesa está la opción de trasladar al subsecretario Luis Silva (Republicano) desde Justicia hasta Seguridad.

Sin embargo, Silva está bien evaluado por el ministro Fernando Rabat y no está en sus planes perderlo. A él incluso se añade la idea de echar mano de parlamentarios, y ahí suena la opción de que sea el diputado Enrique Bassaletti (Republicano). Sin embargo, si ya no se sacaron parlamentarios para el gabinete de ministros, en el oficialismo ven poco probable que se haga para una subsecretaría.

Arrau al ser consultado por esto en el Congreso comentó que “en las próximas horas espero que se den a conocer los nombres de los reemplazos”.

Más allá de quiénes sean los elegidos, el ministro está interesado en que al menos uno de los reemplazos sea un abogado con fuertes conocimientos en la legislación de seguridad que se ha instalado en los últimos años. Su idea es contar con un apoyo fuerte de sólidos conocimientos técnicos y jurídicos, pero que a su vez sea un buen vocero, con buena performance y capaz de seguirle el ritmo a su intensa agenda.