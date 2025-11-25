Ibai Llanos llegó a Chile y quedó sorprendido con el acento: “No se les entiende al hablar”

Ibai Llanos visita Chile y queda sorprendido con el acento: “No se les entiende al hablar”

El famoso streamer español Ibai Llanos está de visita por primera vez en Chile , tal como había anunciado en sus redes sociales hace poco más de un mes, y su presencia ya generó revuelo entre sus seguidores.

En redes sociales, la Municipalidad de Santiago subió una foto del español recorriendo las calles del centro de la capital y señalaron:

“Ibai está en Santiago y ya visitó la Plaza de Armas”, dijo la municipalidad en X.

¡Los rumores son ciertos! Ibai está en Santiago y ya visitó la Plaza de Armas. 🔥 ¿Qué otro lugar de la comuna debería visitar? 🤔 pic.twitter.com/sZAANDYeGD — Santiago (@Muni_Stgo) November 24, 2025

Más tarde, el propio creador de contenido resolvió las dudas y subió un video grabado en una plaza de la capital, donde realizó una dinámica sobre el acento chileno, uno de los temas que más burla suele generar entre hispanohablantes.

¿Qué dice el video de Ibai?

En la grabación, Ibai parte diciendo:

“A los chilenos no se les entiende al hablar, eso es lo que dice mucha gente, que hablan demasiado rápido, que utilizan palabras extrañas , que vocalizan poco, que hablan a su manera”, recordando incluso que Luisito Comunica dedicó un video a este mismo asunto.

Luego, el streamer dice que está en “Santiago de Chile (...) para hablar con un chileno, un chileno de verdad, un chileno de aquí que vive en Chile, para ver si le puedo entender”.

Tras ello, saluda a su colaborador chileno: “Hola, ¿qué tal amigo?”.

El chileno que aparece en la grabación responde muy rápidamente y con un marcado acento nacional:

“Güena Ibai, cómo estai’. Buena conch… Tení que ir al Cerro Santa Lucía, fumarte un porro hermano. Tení que subir por la volá de la cantaleta y después bajar y que te pillen los pacos” .

La reacción del streamer fue inmediata y sincera:

“No entendí una pu… mierda”, dijo entre risas, en un momento que rápidamente comenzó a circular en redes.

El video, en pocas horas, acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios chilenos que celebraron el sentido del humor de Ibai y las recomendaciones para recorrer nuestro país.

La gira de Ibai en Sudamérica

Chile es el tercer país que el streamer visita en esta gira sudamericana.

Partió con su llegada a Argentina, luego visitó Uruguay donde subió videos sobre el origen del mate y el asado, y desde este lunes se encuentra en tierras nacionales.