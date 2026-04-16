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    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Arranca hoy en Santiago el evento tecnológico gratuito que contará con la participación estelar de uno de los creadores del lenguaje Swift y figuras históricas de IBM y AWS. El encuentro promete tres días de inmersión en el futuro digital.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Si tienes un iPhone en el bolsillo, la culpa (o el mérito) de que sus aplicaciones funcionen con esa envidiable fluidez la tiene, en cierta medida, un tipo llamado Chris Lattner. Ese mismo nombre, una leyenda viva de la ingeniería de software, es hoy uno de los platos fuertes de la tercera edición chilena de Nerdearla, la cumbre tecnológica que desde hoy jueves 16 y hasta este sábado 18 de abril transforma al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en una importante sede del código, la ciencia y la innovación en la región.

    Lejos del hermetismo tradicional de los congresos de Silicon Valley, Nerdearla aterriza en Chile con la premisa de democratizar el acceso a las mentes que están construyendo el futuro, y hacerlo gratis.

    La cartelera de este año se lee como un “Lollapalooza techie”. Además de la participación virtual de Lattner -uno de los creadores de Swift y de infraestructuras clave como LLVM y el lenguaje Mojo para la era de la Inteligencia Artificial-, el evento suma a Grady Booch. El Chief Scientist for Software Engineering de IBM Research y ganador de la prestigiosa Lovelace Medal dirá presente para explicar cómo se sentaron las bases de la arquitectura moderna del software.

    Caminando por los pasillos del centro cultural estará Jeff Barr, Chief Evangelist de Amazon Web Services (AWS) y el hombre que lleva documentando, como un cronista del ciberespacio, la evolución de la nube informática desde 2004. A él se suma la finlandesa Annie Talvasto, embajadora de la Cloud Native Computing Foundation y voz habitual en eventos de Microsoft Build.

    Talento local

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    El evento también mira a la vanguardia científica que se cuece a nivel local. Entre las charlas presenciales que se tomarán los salones del GAM destacan figuras de la academia chilena que están rompiendo moldes.

    Allí estará la física de la Universidad de Chile, Carla Hermann -miembro de la iniciativa global Quantum 100 de la UNESCO-, encargada de desentrañar el inminente mundo de la computación cuántica y las oportunidades que se le abren al país.

    También se subirá al escenario la astrónoma Fernanda Urrutia del Observatorio Rubin, demostrando por qué los cielos chilenos siguen siendo el mayor y más fascinante laboratorio de datos del planeta.

    La Inteligencia Artificial, el tema ineludible de la década, tendrá a referentes como Andrés Abeliuk, investigador del CENIA, y al popular speaker argentino-español Pablo Fredrikson, quien relatará su experiencia domando a OpenClaw, la herramienta de IA.

    “Nerdearla nació con la idea de que el conocimiento tecnológico de primer nivel tiene que ser accesible para todos”, dice en un comunicado Ariel Jolo, fundador de la iniciativa. “Contar con Chris Lattner, Grady Booch y Jeff Barr de forma gratuita es exactamente eso: democratizar el acceso a las mentes que construyeron el mundo en el que vivimos”.

    Coordenadas de Nerdearla Chile

    • Hoy jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de abril.
    • Centro Cultural Gabriela Mistral y vía streaming.
    • 100% gratuito, previo registro en su sitio web oficial.

    Lee también:

    Más sobre:NerdearlaChileChris LattnerSwiftLLVMMojoGrady BoochJeff BarrAnnie TalvastoCarla HermannFernanda UrrutiaInteligencia ArtificialTecnologíaSoftwareCódigoAndrés AbeliukCentro GAMGratis

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