CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresas de EE.UU. aplican mayores despidos para un mes de mayo en 6 años debido a la IA

    De acuerdo a un reporte de Challenger, Gray & Christmas las compañías de Estados Unidos informaron el mes pasado de 97.006 despidos, un 16% más que en abril y un 3% superior en comparación con igual mes del año pasado.

    Por 
    Patricia San Juan
    IA impulsa mayores despidos en EEUU para un mes de mayo en 6 años. Tecnología / La Tercera

    Las empresas estadounidenses aceleraron sus despidos por tercer mes consecutivo lideradas por las firmas de tecnología, debido a la creciente incorporación de la Inteligencia Artificial (IA).

    De acuerdo a un reporte de la empresa de asesoría para búsqueda de empleo Challenger, Gray & Christmas las compañías de Estados Unidos informaron el mes pasado de 97.006 despidos, un 16% más que en abril y un 3% superior en comparación con igual mes del año pasado.

    Con ello se alcanzó el numero más alto para un mes de mayo desde 2020, cuando en medio de los severos efectos de la pandemia se anotaron 397.016 despidos.

    Asimismo con el dato de mayo se acumularon tres meses consecutivos de alza en los despidos, los que han pasado desde 48.307 en febrero a los más de 97.000 actuales.

    En lo que va del año, los empleadores han anunciado 397.755 despidos, un 43% menos que los 696.309 informados en los primeros cinco meses de 2025, cuando las reducciones en la plantilla federal llevaron las cifras a máximos históricos. Pero, si se excluye esa distorsión, 2026 se sitúa prácticamente al mismo nivel que 2024, cuando se anunciaron 385.859 despidos hasta mayo, añade el reporte.

    Empresas tecnológicas IA

    Razones de los despidos

    En el desglose por sectores, el tecnológico anunció 38.242 despidos en mayo, la cifra mensual más alta desde agosto de 2024, cuando se registraron 39.563. En lo que va del año, ha anunciado 123.653 despidos, un 66% más que los 74.716 anunciados durante el mismo periodo de 2025.

    De este modo, el sector tecnológico siguió siendo, por un amplio margen, el que más empleos ha recortado en 2026.

    “El mercado laboral se está transformando en tiempo real gracias a la tecnología. La IA es ahora la principal razón que dan las empresas para recortar empleos, y el sector que más la cita es el tecnológico”, señala el informe.

    En efecto, por tercer mes seguido la IA lideró los motivos de despido reportados por las empresas, que atribuyeron a esta causa 38.579 despidos, la cifra mensual más alta registrada para esta razón desde que Challenger comenzó a recopilar datos en 2023. De este modo representó el 40% de los despidos anunciados en mayo, frente al 7% de enero, el 25% de marzo y el 26% de abril.

    “Además del tema principal de la IA, estamos viendo un fuerte aumento en los despidos relacionados con adquisiciones y fusiones, así como un repunte en las pérdidas por quiebra, lo que me indica que las empresas se están reestructurando agresivamente a medida que se adaptan a una economía impulsada por la IA”, señaló Andy Challenger, experto en relaciones laborales y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.

    En tanto en lo que va de 2026, la IA ha sido la causa argumentada por las empresas para justificar 87.714 despidos, equivalentes al 22% del acumulado en 2026 y superando ampliamente los 54.836 atribuidos a esta causa en todo el 2025.

    Por su parte la quiebra fue la causa de 5.637 despidos en mayo, la cifra mensual más alta desde febrero de 2025, mientras que los cierres de empresas representaron 14.546 y la reestructuración, 9.942.

    En 2026, las condiciones del mercado y la economía han sido la causa de 69.645 despidos, y los cierres de empresas de 66.733, mientras que los despidos atribuidos a adquisiciones y fusiones han alcanzado los 11.989 en lo que va del año, más de seis veces la cifra hasta mayo de 2025.

    Más sobre:PulsoIAIAEstados UnidosDespidosInteligencia ArtificialTecnológicas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza

    Hoy declara el cuarto imputado: las pistas que persigue la Fiscalía en caso de violación grupal de estudiante de la USS

    Las alertas a Contraloría por la demora en la toma de razón de Sauerbaum como director del Servicio de Migraciones

    “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”: Campillai convoca a marcha contra los indultos presidenciales

    Solar abrirá el show de Pulp en Chile

    Lo más leído

    1.
    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    2.
    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    3.
    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    4.
    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    5.
    Acciona, Iberdrola, Sacyr y otras: las diez empresas con las que se ha reunido la ministra Rincón en su viaje a España

    Acciona, Iberdrola, Sacyr y otras: las diez empresas con las que se ha reunido la ministra Rincón en su viaje a España

    6.
    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza
    Chile

    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza

    Hoy declara el cuarto imputado: las pistas que persigue la Fiscalía en caso de violación grupal de estudiante de la USS

    Las alertas a Contraloría por la demora en la toma de razón de Sauerbaum como director del Servicio de Migraciones

    Empresas de EE.UU. aplican mayores despidos para un mes de mayo en 6 años debido a la IA
    Negocios

    Empresas de EE.UU. aplican mayores despidos para un mes de mayo en 6 años debido a la IA

    Quiroz responde a los casinos y advierte que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado

    Biministro Mas valora negociaciones entre CAP y AZA para inversión en siderúrgica Huachipato

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    En vivo: España y Francia enfrentan a Irak y Costa de Marfil en partidos preparatorios para el Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: España y Francia enfrentan a Irak y Costa de Marfil en partidos preparatorios para el Mundial 2026

    El Maratón de Río de Janeiro, el festival de atletismo más grande de Latinoamérica

    Joaquín Niemann logra un tibio comienzo en su estreno en el LIV de Andalucía

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Solar abrirá el show de Pulp en Chile
    Cultura y entretención

    Solar abrirá el show de Pulp en Chile

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    Gianluca inicia su nueva era en un ring con Romina Pistolas

    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026
    Mundo

    De Antonio Rüdiger a Alphonso Davies: las historias de refugio y desplazamiento forzado que han marcado a las estrellas del Mundial 2026

    Estados Unidos ha impedido el paso a 127 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno