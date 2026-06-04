Empresas de EE.UU. aplican mayores despidos para un mes de mayo en 6 años debido a la IA

Las empresas estadounidenses aceleraron sus despidos por tercer mes consecutivo lideradas por las firmas de tecnología, debido a la creciente incorporación de la Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo a un reporte de la empresa de asesoría para búsqueda de empleo Challenger, Gray & Christmas las compañías de Estados Unidos informaron el mes pasado de 97.006 despidos, un 16% más que en abril y un 3% superior en comparación con igual mes del año pasado.

Con ello se alcanzó el numero más alto para un mes de mayo desde 2020, cuando en medio de los severos efectos de la pandemia se anotaron 397.016 despidos.

Asimismo con el dato de mayo se acumularon tres meses consecutivos de alza en los despidos, los que han pasado desde 48.307 en febrero a los más de 97.000 actuales.

En lo que va del año, los empleadores han anunciado 397.755 despidos, un 43% menos que los 696.309 informados en los primeros cinco meses de 2025, cuando las reducciones en la plantilla federal llevaron las cifras a máximos históricos. Pero, si se excluye esa distorsión, 2026 se sitúa prácticamente al mismo nivel que 2024, cuando se anunciaron 385.859 despidos hasta mayo, añade el reporte.

Empresas tecnológicas IA

Razones de los despidos

En el desglose por sectores, el tecnológico anunció 38.242 despidos en mayo, la cifra mensual más alta desde agosto de 2024, cuando se registraron 39.563. En lo que va del año, ha anunciado 123.653 despidos, un 66% más que los 74.716 anunciados durante el mismo periodo de 2025.

De este modo, el sector tecnológico siguió siendo, por un amplio margen, el que más empleos ha recortado en 2026.

“El mercado laboral se está transformando en tiempo real gracias a la tecnología. La IA es ahora la principal razón que dan las empresas para recortar empleos, y el sector que más la cita es el tecnológico”, señala el informe.

En efecto, por tercer mes seguido la IA lideró los motivos de despido reportados por las empresas, que atribuyeron a esta causa 38.579 despidos, la cifra mensual más alta registrada para esta razón desde que Challenger comenzó a recopilar datos en 2023. De este modo representó el 40% de los despidos anunciados en mayo, frente al 7% de enero, el 25% de marzo y el 26% de abril.

“Además del tema principal de la IA, estamos viendo un fuerte aumento en los despidos relacionados con adquisiciones y fusiones, así como un repunte en las pérdidas por quiebra, lo que me indica que las empresas se están reestructurando agresivamente a medida que se adaptan a una economía impulsada por la IA”, señaló Andy Challenger, experto en relaciones laborales y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.

En tanto en lo que va de 2026, la IA ha sido la causa argumentada por las empresas para justificar 87.714 despidos, equivalentes al 22% del acumulado en 2026 y superando ampliamente los 54.836 atribuidos a esta causa en todo el 2025.

Por su parte la quiebra fue la causa de 5.637 despidos en mayo, la cifra mensual más alta desde febrero de 2025, mientras que los cierres de empresas representaron 14.546 y la reestructuración, 9.942.

En 2026, las condiciones del mercado y la economía han sido la causa de 69.645 despidos, y los cierres de empresas de 66.733, mientras que los despidos atribuidos a adquisiciones y fusiones han alcanzado los 11.989 en lo que va del año, más de seis veces la cifra hasta mayo de 2025.