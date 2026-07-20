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    Política

    Zandra Parisi: “El PDG es el partido más importante de la oposición, creo que el gobierno también lo ve así”

    La subjefa de bancada de los diputados del Partido de la Gente concluye que la tramitación del plan de reconstrucción nacional del gobierno demostró el peso de su partido en el Congreso. "No somos parte del oficialismo ni tampoco una oposición que rechaza todo por principio", sostiene.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Ningún voto de la colectividad está comprometido. Ese es el mensaje de la diputada Zandra Parisi, subjefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), de cara la votación de la megarreforma que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que se desarrollará este martes.

    La parlamentaria explica que la decisión de la bancada en torno al proyecto será tomada en conjunto en una reunión telemática que se desarrollaba hasta el cierre de esta edición. En cualquier caso, ella lamenta que “nos hemos centrado todo este tiempo en la megarreforma, pero no hemos hablado nada de políticas públicas”.

    Este martes se vota nuevamente la megarreforma en la Cámara, en tercer trámite. ¿Cómo evalúa su bancada el proyecto?

    Seguimos esperando que el gobierno concentre estos esfuerzos en seguir dialogando, escuchando todas las veredas políticas. Recuerdo cuando comenzó este tema de la megarreforma, yo le pregunté al ministro Quiroz cuál es el plan B. Él abiertamente me dijo: “No tenemos plan B”. Si el gobierno cuenta solamente con esto, lo importante es poder lograr acercamientos a distintas veredas políticas. En ese sentido, el papel del PDG es muy relevante.

    En las condiciones actuales, ¿están garantizados los votos del PDG para la megarreforma?

    En el primer trámite nosotros estábamos abiertos a que se legislara el proyecto, pero, en particular, nosotros íbamos a ir viendo cada una de las propuestas y así lo hicimos. Como bancada, hemos sido superresponsables. Hemos estado buscando permanentemente el diálogo, llegar a acuerdos, y que también como bancada de PDG se nos escuche. En este tercer trámite, nosotros tendremos exactamente el mismo comportamiento.

    ¿No están comprometidos los votos, entonces?

    Como PDG nosotros no tenemos comprometido ningún voto. Nosotros como PDG lo que tenemos comprometido es un análisis responsable.

    ¿Qué falta para que la bancada PDG pueda aprobar este proyecto?

    No te puedo dar esa respuesta. Tenemos que escucharnos los 13 diputados. Yo, en lo personal, estoy analizando junto a mi equipo cuáles son las cosas que cambiaron, qué es lo que se podría mejorar, si efectivamente se pueden ir a una mixta algunos artículos, o tal vez si esto puede ser inconstitucional en algún otro aspecto. Todo se tiene que analizar con responsabilidad, centrándonos siempre en la gente.

    ¿Es una posibilidad que el PDG también recurra al Tribunal Constitucional?

    No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros tenemos que analizar todas las posturas que se están dando.

    ¿Es claro que como bancada van a votar en bloque? ¿O hay riesgo de dispersión?

    Tampoco puedo dar certeza de eso porque somos una bancada muy variable. Somos una bancada que tiene dolores distintos dependiendo de la región donde estamos.

    Franco Parisi proyectaba que algunos artículos podrían llegar a la comisión mixta. Es algo que la mesa de la Cámara quiere evitar. ¿Ve con buenos ojos esa posibilidad?

    Puede ser, se puede dar perfectamente que llegue a una comisión mixta el tema de la RCA. Nosotros no nos cerramos a nada.

    ¿Cree que el gobierno entiende el rol del PDG en el Congreso, el peso parlamentario que tienen?

    Por supuesto que el gobierno tiene conciencia, es cosa de que veamos lo que pasó en el Senado. Algunos artículos se aprobaron por 26 contra 24 votos. Yo siento que quedó demostrado en el Congreso que en este tercer trámite son necesarios los votos del PDG. Estos votos del PDG se van a construir de proyecto a proyecto, escuchando la ciudadanía y, por supuesto, evaluando cada iniciativa por su mérito.

    ¿Ve al PDG como el partido más importante de la oposición?

    Por supuesto. Lo veo como el partido más importante en la oposición. Desde un principio habían hecho apuestas prácticamente de que el PDG y la bancada se iban a disolver. Vemos que, a lo largo de estos cuatro meses y algo más, el PDG sigue más unido que nunca, ha actuado con completa responsabilidad y lleva a que se definan ciertas situaciones.

    ¿y el gobierno los ve como el partido más importante de la oposición?

    Yo creo que sí. Nuestra relación con el gobierno es institucional y responsable. No somos parte del oficialismo ni tampoco una oposición que rechaza todo por principio. Nuestro compromiso siempre va a estar con los chilenos y el gobierno sabe que vamos a apoyar las iniciativas que beneficien a las familias, a los adultos mayores, a las pymes, a la clase media.

    El gobierno ha puesto sus esfuerzos en la megarreforma. ¿Qué expectativa tiene de la administración de Kast una vez superado este proyecto?

    Me gustaría ver el tema de políticas públicas. Nos hemos centrado todo este tiempo en la megarreforma, pero no hemos hablado nada de políticas públicas, y eso a mí realmente me preocupa mucho. No se está hablando de qué va a pasar con las listas de espera, no se está hablando de qué va a pasar con los beneficios de los adultos mayores.

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