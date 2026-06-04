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    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, sostuvo que "el último alto el fuego entre Israel y Líbano ofrece una oportunidad para prevenir un retorno a hostilidades a gran escala".

    Por 
    Europa Press
    Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen @News_Makan.

    La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado que el pacto para un alto el fuego entre Israel y Líbano es una “oportunidad” para el cese de las hostilidades, pero ha lamentado que el ataque contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que ha dejado un ‘casco azul’ serbio muerto y dos españoles heridos evidencia la “naturaleza precaria” de lo acordado.

    En un mensaje en redes sociales, la jefa de la diplomacia europea se ha referido al acuerdo alcanzado este jueves entre Líbano e Israel para un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques del partido milicia-chií libanés Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector sur del río Litani.

    “El último alto el fuego entre Israel y Líbano ofrece una oportunidad para prevenir un retorno a hostilidades a gran escala”, se ha congratulado, para acto seguido lamentar la muerte de un ‘caso azul’ de la FINUL.

    “La muerte de cascos azules de la FINUL y los enfrentamientos continuos subrayan la naturaleza precaria de lo que se acordó”, ha señalado la política estonia, que también ha defendido la necesidad de fortalecer el Estado libanés, empoderar sus instituciones y restaurar su monopolio sobre el uso de la fuerza para “reducir la amenaza” de Hezbolá.

    Kallas ha hecho referencia a la decisión adoptada este mismo jueves por los Veintisiete por la que acuerdan desembolsar 100 millones de euros para reforzar las capacidades defensa de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) para “vigilar, controlar y garantizar” la seguridad de Líbano y para “mantener el monopolio estatal de las armas” y asegurar la protección de los civiles.

    También se ha referido al alto el fuego el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha condenado el ataque sufrido por la FINUL en el que han resultado heridos dos militares españoles, además de fallecer un ‘casco azul’ serbio, y ha confiado en que a partir de ahora se cumpla el alto el fuego acordado la víspera por Israel y Líbano con la mediación de Estados Unidos.

    “Nuestra condena más absoluta a la violencia y todo nuestro apoyo a quienes se juegan la vida por defender la paz bajo la bandera de las Naciones Unidas”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social ‘X’ después de que este miércoles se produjeran “cuatro ataques de mortero” contra la base española Miguel de Cervantes, en Marjayún.

    Más sobre:LíbanoIsraelCasco AzulUnión Europea

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