Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

De acuerdo con el ministro Francisco Undurraga, el polémico episodio que vivió este sábado 30 en una función de La pérgola de las flores realizada en el Centro Cultural CEINA, en la que el público se manifestó con abucheos e insultos, fue una “encerrona”. Este miércoles, en entrevista con radio Universo, aseguró que las pifias dedicadas a él y a la ministra de Energía, Ximena Rincón, se trataron de una acción orquestada.

El titular del ​​Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio apuntó “a todos quienes estuvieron responsables de la puesta en escena”, entre ellos la actriz Amparo Noguera, quien –según su versión– comanda la productora detrás del montaje.

Noguera niega ese grado de implicación. De hecho, la artista afirma a Culto que asistió en calidad de invitada debido a que esta versión de la obra de Isidora Aguirre es la que su padre, Héctor Noguera, montó con éxito en colaboración con el GAM y ha continuado girando después de su fallecimiento, en octubre de 2025, a los 88 años. La producción general de la misma recae en Piedad Noguera, su hermana.

“Esta era la primera función que se hace después de la muerte de mi padre, por lo que para todos era una función muy significativa. Originalmente se iba a realizar en enero (en la Plaza de la Cultura) y se tuvo que suspender porque ese día se anunció una tormenta”, señala al teléfono con este medio.

“Yo no tengo ninguna relación con la producción ni con la dirección de La pérgola de las flores –enfatiza–. La única relación que yo tengo es que es un montaje que a mí me fascina por varias razones artísticas y emotivas, que me hacen querer asistir a cada función. Para mí es una fiesta desde todo punto de vista”.

NATALIA ESPINA TMLC

La actriz reconoce que se sorprendió al escuchar que Undurraga había tildado la situación como una “encerrona” y que la había emplazado directamente. “Me parece que es una falta de información enorme con respecto a las circunstancias que rodean esta obra. Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante”, explica.

“A veces pecamos de falta de información, pero el problema es que el ministro de Cultura no puede hacerlo. Y luego se transforma en una acusación muy grave hacia una persona natural, que soy yo. Yo no soy ni política ni formo parte de nada, yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Arte de este país. Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre, que no es un actor menor, que es un actor que ha hecho historia en este país, que es un actor que luchó siempre inteligente y educadamente por los derechos del teatro y del arte en general. Es una persona amada transversalmente por todos los chilenos, respetada por ellos. Entonces, afectan también a la memoria de él”.

Los recortes

La actriz cuenta que en un inicio su plan era asistir a la función de La pérgola de las flores en compañía de tres integrantes de su familia. Uno de ellos era una sobrina nieta que no pudo sumarse. Finalmente, cuenta en esta entrevista, llegó sola.

Noguera responde de ese modo a los dichos del ministro Undurraga, quien ayer declaró que a su equipo de avanzada se le informó que ella estaría junto a una sobrina y que en el lugar se sorprendió al encontrarse con su antecesora en el cargo, Carolina Arredondo.

“¿Por qué no me pueden informar? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir bajo la razón de que es sobrina? Si le dijeron a la avanzada mía que se iba a sentar al lado de una sobrina, no la exministra”, expresó el jefe de cartera en radio Universo.

Respecto a su responsabilidad en la llegada de Arredondo, la actriz aclara: “No solamente la descarto. La encuentro una deducción delirante. ¿Cuál es la base de eso? Es como algo que yo lo hubiera planificado maquiavélicamente”.

“Fue un abucheo importante. Para mí fue incómodo también, no creas que no. Yo no estaba feliz. Es incómodo, es fuerte”, plantea en relación a la situación que vivieron Undurraga y Rincón, frente a una audiencia que “no era gente relacionada con la cultura, era público general. Familia, niños, etc.”.

Diego Araya / Netflix

De acuerdo con su punto de vista, “se trata de una reacción espontánea del público. Si eso es adecuado o no, si la espontaneidad es adecuada o no, me cuesta responder eso. Creo que son actos espontáneos en un espacio que ofrece el teatro históricamente. El arte y la cultura son puntos de encuentro donde la gente se ve reflejada, donde la gente reacciona, donde la gente entiende cosas. No es una provocación, pero el teatro realmente es un espejo de la realidad de las sociedades y de la humanidad”.

En este caso, sostiene, “La pérgola de las flores es una obra que en sí es política. Si el ministro piensa que se trata de una ingenuidad llena de canciones hermosas, no conoce la obra. Es una obra donde un grupo de estudiantes y un grupo de pergoleros defienden su lugar de trabajo. Que eso tenga que ver con en 2026, y siga siendo vigente, me parece curioso y grave”.

De acuerdo con su análisis, lo ocurrido el sábado pasado está estrechamente ligado al anuncio de recortes en el ​​Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, parte de la política impulsada en todas las carteras por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

“La gente no está de acuerdo con las decisiones de los recortes en la cultura. ¿Qué pretenden? Por supuesto que no me asombra. Así como no me asombra ninguna manifestación que se está realizando en las calles. No me asombra la preocupación de la gente con la educación o la salud. Porque hay recortes que son muy graves. De verdad, pregunto seriamente, ¿qué pretenden? ¿Entrar a un lugar y que sean aplaudidos y vitoreados cuando la gente está descontenta? Entonces, adjudicar a una actriz como yo, que no tengo pero que ni pito que tocar, que supuestamente fui la que organizó este movimiento, me parece delirante”.

Foto: Gentileza Agencia La Luz

-El ministro Undurraga recordó que Ud. participó en la campaña del Apruebo durante el primer proceso constituyente. ¿Cómo recibió ese comentario?

Sí, claro, yo formé parte del Apruebo, al igual que mucha gente formó parte del Apruebo, pero no por eso soy una persona que mueve masas. Ni siquiera tengo una participación política de militancia en ningún lugar. Yo no soy dirigente. Soy una actriz que participó como participó mucha gente más. Y eso no me pone a mí, ni a ninguna de las personas que participamos en esa campaña, como personas incitadoras a la violencia. Así como creo que ninguna persona que participó en el Apruebo dice que la gente del Rechazo incita a la violencia. Eso es una irresponsabilidad.

-Antes del episodio de este fin de semana, ¿tenía una opinión formada en torno al ministro? ¿Esa opinión se mantiene?

Para serte bien sincera, yo no conocía tanto la gestión anterior del ministro Undurraga. Sí la gente estaba como dudosa, frente a cómo iba a ser su gestión. Bueno, ahora la cosa ha ido cambiando. Pero que me culpen tan vulgarmente a mí, o que diga que los actores de La pérgola de las flores cambiaron la obra, me parece una ignorancia enorme, una falta de información enorme y una ceguera y un no asumir cuál es la responsabilidad de ellos y negar las reacciones de la gente para la cual ellos están gobernando. Eso es grave.