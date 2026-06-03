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    Valeria Sarmiento y la película con la que se despide del cine: “Fue un parto difícil”

    La reconocida directora nacional pone fin a su obra con Detrás de la Lluvia, la historia de una profesora de psicología que revive el trauma del abuso sexual que sufrió cuando era pequeña. Filmada a fines de 2024 en Valdivia y en su natal Valparaíso, tendrá su estreno mundial en el Festival de Karlovy Vary (República Checa), uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. “Es un mix de mi infancia y de los films policiales que me gusta ver”, indica a Culto.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Valeria Sarmiento y la película con la que se despide del cine: “Fue un parto difícil”

    Valeria Sarmiento terminó la que considera será su última película. Titulada Detrás de la lluvia, es una historia que dialoga con su infancia en Valparaíso y el amor que cultivó a temporada edad por el cine. Según el anuncio realizado ayer, se proyectará por primera vez en la pantalla grande en julio, en el marco de la 60° edición del Festival de Karlovy Vary, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, que este año se celebrará entre el 3 y el 11 de ese mes.

    “Estoy muy contenta que mi film haya sido seleccionado en Karlovy Vary. Es uno de los festivales más importantes de la Europa oriental”, señala la cineasta a Culto.

    PEPE GUZMAN

    Su debut mundial concluye una etapa de siete años de trabajo. Una iniciativa que comenzó con el guión escrito por el fallecido Omar Saavedra Santis y que culminó hace apenas unas semanas en la sala de montaje junto a Galut Alarcón. En todo ese proceso ha estado acompañada de Poetastros y de la productora y actriz Chamila Rodríguez, con quien ya había colaborado en la trilogía Ruíz-Sarmiento, las tres cintas incompletas de Raúl Ruiz –su esposo– que ella y el equipo de la compañía recuperaron y finalizaron.

    “Trabajé con gente linda. Siete años nos demoramos con Poetastros en parir este film. Yo siempre digo que con Raúl no tuve hijos pero tuve películas. Este fue un parto difícil, pero lo conseguimos gracias a la voluntad de la producción”, agrega la directora de Secretos (2008).

    La organización de Karlovy Vary ha destacado que Detrás de la lluvia “entrelaza el trauma personal con la memoria colectiva de una nación”. Filmado en blanco y negro, el largometraje gira en torno a Sofía Belmar (Paula Prado), una profesora de psicología que acaba de terminar sus estudios en Valparaíso y regresa a su ciudad natal, Valdivia. Su vuelta coincide con el hallazgo del cuerpo de una niña de nueve años, un descubrimiento que despierta en ella recuerdos de abusos sexuales que sufrió durante su infancia.

    Pepe Guzman

    “Como un filme rayado que parece lluvia, Sofía debe decidir si detener que la memoria resurja o mirar más allá de la lluvia, más allá de los miedos enterrados de todo un país”, apunta la sinopsis

    El film es un mix de mi infancia y de los films policiales que me gusta ver. El guión que trabajó Omar fue una inspiración de mi infancia y de su sabiduría para contar historias”, afirma Sarmiento.

    Por su parte, Chamila Rodríguez comenta: “Ha sido un largo viaje juntas desde que Valeria me contó esta historia, que me resonó y conmovió profundamente. Un imperativo para mi querer producirla. Nos toca, sin quererlo, a la gran mayoría de las mujeres vivir la violencia de abuso sexual en algún momento de nuestra vida. Tuve especial delicadeza en convocar a un elenco, equipo artístico y técnico, donde Valeria se sintiera cuidada, en un ambiente respetuoso, por sobre todo, con la intimidad de esta historia”.

    Uno de los episodios más complejos para la materialización de la cinta fue la muerte del compositor Jorge Arriagada, permanente colaborador de Raúl Ruiz y de Valeria Sarmiento, quien falleció en octubre de 2024, a semanas de que comenzaran las filmaciones. La directora relata una historia: “De Jorge nunca olvidaré en su cama de hospital días antes de morir me pasó la música en un pendrive. Él sabía que yo tenía que hacer la película con su música”.

    Pepe Guzman

    Eso explica que la autoría de la música original sea compartida por Arriagada y Nicolás Ahumada, artista formado en la Universidad Católica que se transformó en compositor residente de la Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) en 2024.

    Con una duración de 97 minutos, también cuenta en su reparto con Aline Küppenheim, Shlomit Baytelman, Cristián Arriagada, Daniel Muñoz, Chamila Rodríguez, Julio Milostich, Claudia Rosales, Ingrid Isensee, Aimar Alarcón, Clara Vargas, Pascual Frías, Marcela Vornejo, Eric Kleinsteuber, entre otros.

    Ahora, con el largometraje listo, el equipo viajará a Karlovy Vary, la ciudad balneario más célebre de República Checa. Bajo la óptica de Rodríguez, “es un reconocimiento y una responsabilidad extraordinaria participar de la selección Globo de Cristal en esta versión tan significativa, que conmemora los 80 años del festival, proyectando la memoria en los espejos de agua de ríos, humedales, el tránsito por los puentes y los recuerdos bajo la lluvia valdiviana, en el principal telón de Karlovy Vary”.

    Pepe Guzman

    Karel Och, director artístico del certamen checo, declaró que el doble aniversario de este año permite “mirar hacia atrás, al rico pasado de un evento establecido poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero también examinar cuán estrechamente la visión del actual equipo de programación sobre la evolución del cine mundial resuena con el trabajo pionero de sus predecesores, tanto pasados como recientes”.

    La producción adelanta que su estreno nacional se realizará en un importante festival de cine de Chile. Las coordenadas se revelarán próximamente.

    Revisa su primer adelanto a continuación:

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