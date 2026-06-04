Las hermanas que recibían especies robadas en Estados Unidos y fueron condenadas por lavado

Dos mujeres receptadoras de especies sustraídas en Estados Unidos fueron condenadas como autoras del delito consumado de lavado de activos.

La sentencia fue obtenida ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, en un procedimiento abreviado efectuado ante el tribunal el jueves 14 de mayo.

Se trata de la primera condena por lavado de activos obtenida en el país para personas que recibieron dinero y especies robadas.

Ambas mujeres son hermanas y fueron sentenciadas a una pena de tres años y un día presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 100 UTM (más de 7 millones de pesos).

El envío de los artículos era realizado por sujetos que fueron detenidos en Pennsylvania, tras efectuar una serie de robos a residencias.

En encomiendas que eran retiradas por familiares y cercanos, los integrantes de la banda internaron a Chile las especies que conseguían en sus atracos en Norteamérica, especialmente dinero y joyas.

Durante la investigación, efectuada con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, se logró acreditar que Geraldine y Bárbara Sepúlveda, hermanas de Jorge Sepúlveda, líder del grupo que cometía los robos en residencias estadounidenses, recibieron 10.000 dólares la primera y 7.500 la segunda.

Además, constituyeron y administraron un bar financiado por Jorge que servía como empresa de fachada.

Adicionalmente, se encargaron de buscar otras personas para que recibieran el dinero de origen ilícito.

El fiscal Baeza destacó la inédita condena por este delito de lavado cometido en Chile “teniendo como delito base la asociación criminal para cometer delitos contra la propiedad cometida en el extranjero”.

Respecto al hermano de ambas condenadas, el persecutor destacó que se encuentra detenido en Estados Unidos, junto con el resto de la banda.