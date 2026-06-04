Biministro Mas valora negociaciones entre CAP y AZA para inversión en siderúrgica Huachipato

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en la inauguración de la modernización del Laminador de Aceros AZA en su planta de Colina.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el anuncio realizado por el Grupo CAP, empresa que el miércoles dio a conocer que está en negociaciones con Aceros AZA para combinar activos siderúrgicos de Huachipato, la histórica planta que cerró a finales del 2024 tras 70 años de producción de acero.

“Hemos visto por la prensa la intención de AZA de hacer el negocio que usted menciona, es muy importante para Biobío, Biobío es una de las regiones que tiene un desempleo alto, sobre todo en mujeres, un índice sobre el 11%, más de 40 mil desempleadas, si puede materializar la inversión AZA, la verdad es que vamos a estar muy contentos en generar crecimiento y transformar la vida de los chilenos”, dijo Mas en un punto de prensa, tras participar junto al presidente del directorio de Aceros AZA, Jorge Matetic, en la inauguración de la modernización del Laminador de Aceros AZA en su planta de Colina.

Consultado respecto de si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas sobre esta negociación Mas afirmó que “no, ese es un tema que lo ven los privados, nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan su negocio”.

Asimismo sobre el planteamiento de Matetic de generar una mesa de trabajo para evaluar lo que está sucediendo en el mercado del acero Mas dijo que “el gobierno siempre está escuchando proposiciones de los empresarios, el gobierno quiere ser un estado facilitador, si es que en esa vía podemos aportar en algo encantado”.

La operación

El miércoles CAP explicó que la operación, que aun no está cerrada, se materializaría a través de un proceso de reorganización societaria para separar ciertos activos de CSH (Compañía Siderúrgica Huachipato), de manera que AZA retenga aproximadamente el 20% de la superficie del complejo industrial y ciertos activos siderúrgicos e industriales, para en definitiva enajenar las acciones que CAP mantiene en CSH.

Lo que se está planeando es que AZA adquiera cerca del 20% de la infraestructura y terrenos de Huachipato, exactamente 91 de 442 hectáreas. El proceso de conversación entre las partes ha sido largo, en torno a un año. Se espera que la gestión, ya sea positiva o negativa, se resuelva en un corto plazo no mayor al ya recorrido. Probablemente, este año.“En este tipo de negociaciones siempre puede haber sorpresas”, dijo a Pulso un conocedor del proceso.

Si bien los detalles se mantienen herméticos todavía, en la interna se vislumbra implementar un modelo productivo de reciclaje de chatarra ferrosa, diseño que es diferente a lo que hacía Huachipato en el pasado.

Hasta el momento, se está considerando un circuito productivo basado en hornos eléctricos, por lo que el procesamiento de mineral de hierro del alto horno, la coquería y la acería, será reemplazado por un horno de arco eléctrico que funcionará con energía renovable.

El principal negocio que se está considerando, por el momento, son las barras de refuerzo para la construcción. No obstante, hay posibilidades de considerar otros mercados como aceros especiales y aceros para la minería. Como AZA está principalmente involucrado en el negocio con la construcción, la apertura con CAP les abriría paso el campo minero.