En vivo: España y Francia enfrentan a Irak y Costa de Marfil en partidos preparatorios para el Mundial 2026
Las dos selecciones europeas, que tienen chapa de candidatas para la cita norteamericana, disputan sus penúltimos duelos amistosos antes del evento planetario. Sigue todos los detalles de ambos encuentros en la siguiente nota.
España 1-1 Irak
Francia 1-0 Costa de Marfil
Termina el primer tiempo en Francia
Ganan los galos por la cuenta mínima en un entretenido primer tiempo.
El gol francés
El gol galo
44′. Cherki agarra un rebote, amaga y dispara rasante. Nada que hacer el portero africano. Gana Francia en el final.
Goooooooooooool de Francia
Cabezazo
39′. Tchouameni cabecea y otra vez el portero Fofana se luce para mantener el cero.
Termina el primer tiempo en España
Hispano y asiáticos igualan a un tanto, en un partido muy entretenido en sus primeros minutos.
Cabezazo
32′. Konaté gana por arriba para Francia. Sale por un costado.
Se lo pierde Francia
30′. Cherky debía pegarle y amaga y eso permitió que se rehiciera la defensa africana.
Tarjeta Amarilla
32’. Bernal es amonestado en España por falta.
La igualdad en España
El gol iraquí
27′. Nunca sabremos si fue centro o tiro al arco, pero el remate de Doski se cuela en el arco español y marca la igualdad.
Goooooooooooooooool de Irak
Chance de Francia
15′. Rabiot le pega desde fuera. Ese balón se fue ligeramente elevado.
El gol de España
El gol hispano
16′. Ferran Torres se lanza en ataque, deja atrás sus marcas y le pega cruzado. Golazo.
Goooooooooooool de España
Lo tuvo Mbappé
6′. El astro Francés le pegó cruzado y el portero africano estuvo notable en la contención.
Ida y vuelta en Francia
3′. Galos y africanos salieron al ataque y cada uno tuvo una chance.
Casi gol de España
7′. Baena le pega al segundo palo. Y ese balón se va por poco.
Comienza en Francia
Los galos ya enfrentan a Costa de Marfil en Nantes.
España domina
4′. Los hispanos manejan el balón y ya llevan varios acercamientos al área iraquí.
Comienza en España
Hispanos e iraquíes ya juegan en La Coruña.
España e Irak en cancha
El duelo entre europeos y asiáticos está por comenzar.
Francia vs Costa de Marfil
El duelo entre ambas selecciones se jugará en Nantes. Pero a los galos les queda un partido más en su país antes de viajar al Mundial.
España vs Irak
Ambas selecciones se enfrentarán en La Coruña, en lo que será el último duelo de los europeos en su país antes del Mundial.
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