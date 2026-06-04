En vivo: España y Francia enfrentan a Irak y Costa de Marfil en partidos preparatorios para el Mundial 2026

¡DALE A TU CUERPO ALEGRÍA, FERRAN TORRES! El Tiburón se fue en velocidad, eludió a toda la defensa y metió el zurdazo cruzado para el 1-0 de España vs. Irak. ¡Atención al cantito TOP del Bambino!



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