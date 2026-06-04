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    En vivo: España y Francia enfrentan a Irak y Costa de Marfil en partidos preparatorios para el Mundial 2026

    Las dos selecciones europeas, que tienen chapa de candidatas para la cita norteamericana, disputan sus penúltimos duelos amistosos antes del evento planetario. Sigue todos los detalles de ambos encuentros en la siguiente nota.

    Francia y España juegan partidos amistoso antes del Mundial.

    España 1-1 Irak

    Francia 1-0 Costa de Marfil

    Termina el primer tiempo en Francia

    Ganan los galos por la cuenta mínima en un entretenido primer tiempo.

    El gol francés

    El gol galo

    44′. Cherki agarra un rebote, amaga y dispara rasante. Nada que hacer el portero africano. Gana Francia en el final.

    Goooooooooooool de Francia

    Cabezazo

    39′. Tchouameni cabecea y otra vez el portero Fofana se luce para mantener el cero.

    Termina el primer tiempo en España

    Hispano y asiáticos igualan a un tanto, en un partido muy entretenido en sus primeros minutos.

    Cabezazo

    32′. Konaté gana por arriba para Francia. Sale por un costado.

    Se lo pierde Francia

    30′. Cherky debía pegarle y amaga y eso permitió que se rehiciera la defensa africana.

    Tarjeta Amarilla

    32’. Bernal es amonestado en España por falta.

    La igualdad en España

    El gol iraquí

    27′. Nunca sabremos si fue centro o tiro al arco, pero el remate de Doski se cuela en el arco español y marca la igualdad.

    Goooooooooooooooool de Irak

    Chance de Francia

    15′. Rabiot le pega desde fuera. Ese balón se fue ligeramente elevado.

    El gol de España

    El gol hispano

    16′. Ferran Torres se lanza en ataque, deja atrás sus marcas y le pega cruzado. Golazo.

    Goooooooooooool de España

    Lo tuvo Mbappé

    6′. El astro Francés le pegó cruzado y el portero africano estuvo notable en la contención.

    Ida y vuelta en Francia

    3′. Galos y africanos salieron al ataque y cada uno tuvo una chance.

    Casi gol de España

    7′. Baena le pega al segundo palo. Y ese balón se va por poco.

    Comienza en Francia

    Los galos ya enfrentan a Costa de Marfil en Nantes.

    España domina

    4′. Los hispanos manejan el balón y ya llevan varios acercamientos al área iraquí.

    Comienza en España

    Hispanos e iraquíes ya juegan en La Coruña.

    España e Irak en cancha

    El duelo entre europeos y asiáticos está por comenzar.

    Francia vs Costa de Marfil

    El duelo entre ambas selecciones se jugará en Nantes. Pero a los galos les queda un partido más en su país antes de viajar al Mundial.

    España vs Irak

    Ambas selecciones se enfrentarán en La Coruña, en lo que será el último duelo de los europeos en su país antes del Mundial.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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