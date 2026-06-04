Quiroz apunta a “fraude social” para justificar recorte presupuestario y recibe dura respuesta de Cariola en comisión de Salud

Un duro emplazamiento recibió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de parte de la senadora comunista Karol Cariola, en la comisión de Salud de la Cámara Alta.

Esto, luego de la exposición que hizo este jueves el jefe de la billetera fiscal en dicha instancia del Parlamento para dar cuenta del estado financiero del Ministerio de Salud y los ajustes fiscales propuestos desde su cartera.

A la comisión, presidida por el senador socialista Juan Luis Castro, también asistió la ministra de Salud, May Chomali, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

En medio de su presentación, Quiroz señaló respecto del recorte de presupuesto en Salud que el enfoque del gobierno “no sólo ha estado en el ajuste del gasto, sino también en subir los ingresos”.

El secretario de Estado apuntó que una manera de mejorar los ingresos públicos es realizar cobros pendientes que vayan en beneficio de las arcas fiscales.

Santiago, 4 de junio de 2026. La Comision de Salud del Senado escucha al ministro de Hacienda acerca del estado financiero del Ministerio de Salud en lo que respecta a la rebaja presupuestaria que afecta a esta cartera. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Si nosotros nos dedicamos a levantar ciertos recursos que hoy día el Estado debió haber cobrado en su minuto, eso nos permite que el ajuste pueda ser más llevadero o ser un poco menos severo”, dijo.

De acuerdo a la autoridad, “aquí ha habido un fortalecimiento de ingresos que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en otras áreas. Lamentablemente en Chile, acompañando al gasto social, se ha colado siempre y muy fuertemente en los últimos diez años quizás, y crecientemente, un fraude social”.

Para ejemplificar su punto, aunque se relaciona a Educación y no a Salud, Quiroz señaló las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Nosotros hemos detectado fraude social, por ejemplo, en el CAE. O sea, hay beneficios sociales y lamentablemente se acuerdan fraudes sociales. El ejemplo que hemos tomado más es el CAE. Es un beneficio social, es un préstamo en condiciones especiales, se cobra también en condiciones especiales que necesitas interés preferencial. Ese es el beneficio social que no tocamos, pero no pagar el CAE no es un beneficio social. Especialmente cuando los deudores del CAE, y es un trabajo que hemos hecho, muchos de ellos tienen cómo pagar”, remarcó.

En la presentación del gobierno, también se hizo alusión a los recortes en Salud, señalando que para la eficiencia del gasto se optó por reducir el presupuesto en funcionarios, entre otros ítems, en los reemplazos.

Dura respuesta de Cariola

Más adelante en la sesión, la senadora Cariola tomó la palabra para responder al ministro Quiroz, por los dichos sobre los cobros del CAE y por las determinaciones en materia funcionaria en el ámbito de la salud.

“No me parece cuando el ministro justifica el recorte con lo que el denomina un fraude social. Las familias que han accedido al Crédito con Aval del Estado lo han hecho por necesidad, y la verdad, decir que con el costo de la vida que hay en nuestro país un millón y medio de pesos como salario, es suficiente para pagar el CAE y sus consecuencias (...) ahí no hay empatía”, señaló.

Senadora Karol Cariola (PC). Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Además, sobre los ajustes en Salud sostuvo que “se intenta justificar la eficiencia del uso de los recursos. Finalmente no es recurso mal gastado. Cuando se ausenta un trabajador de la salud, cuando se ausenta un médico, un TENS, una enfermera, una matrona, lo que ocurre es que la planta se sobrecarga de trabajo”.

Y luego añadió: “Cuando acá se dice con tal nivel de liviandad de que finalmente hay un gasto desbocado y a partir de eso se señala precisamente que la reducción presupuestaria se tiene que justificar por esta vía, la verdad es que yo no lo entiendo y creo que efectivamente no hay empatía ni con los pacientes, no hay empatía con las familias endeudadas, no hay empatía con los trabajadores y trabajadoras de la salud y no hay empatía cuando finalmente se pone sobre la mesa que reduciéndole plata a través de impuestos a los más ricos, al 1% más rico del país, se le pretende cargar el costo de esa recaudación al 80% de las familias chilenas que hoy día están en FONASA. Por eso es que no estoy de acuerdo con cómo aquí se ha intentado justificar”.