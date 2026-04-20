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    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos

    El líder norcoreano ha mostrado su “gran satisfacción” con los resultados afirmando que se han cubierto de manera eficiente las demandas operacionales del Ejército del país.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Corea del Norte han informado este domingo del lanzamiento de prueba de misiles varios balísticos tácticos en aras de probar la “potencia de combate” de sus “ojivas renovadas”, un día después de que lo advirtieran sus vecinos Japón y Corea del Sur.

    Concretamente, en presencia del líder del país, Kim Jong Un, han sido lanzados cinco misiles que, según la agencia estatal norcoreana KCNA, han demostrado su “poderío combativo golpeando con más alta densidad el área de 12.5-13 hectáreas”, tras haberse fijado como blanco un islote ubicado a 136 kilómetros.

    El objetivo de la prueba era confirmar las características y el poderío de una “ojiva de racimo y otra de minas de fragmentación”, instaladas en el referido misil balístico táctico tierra-tierra mejorado ‘Hwasongpo-11-ra’.

    Con relación a los resultados del lanzamiento, el líder norcoreano ha querido mostrar su “gran satisfacción” afirmando que se han cubierto de manera eficiente las demandas operacionales del Ejército del país.

    Finalmente, Kim Jong Un ha instado a los grupos investigadores de la rama de Defensa del país a avanzar en “proyectos importantes” destinados a reforzar “capacidades tecnológicas necesarias para la preparación para el combate” de las Fuerzas Armadas norcoreanas.

    Con relación al impacto de dichos artefactos, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró la víspera que los mismos no habían caído en la Zona Económica Exclusiva de Japón; mientras que Corea del Sur únicamente confirmó haber detectado el lanzamiento sin facilitar más detalles al respecto.

    Cabe señalar que días antes, Kim Jong Un supervisó un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero y proyectiles antibuques desde el destructor ‘Choe Hyon’, recalcando que la prioridad de Pyongyang es “impulsar sus capacidades nucleares de contención sin límite alguno”.

    Más sobre:Corea del NorteMisilesPrueba

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