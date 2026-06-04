SAG confirma primer caso silvestre de influenza aviar en la Región de Atacama

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó este jueves el primer caso de influenza aviar altamente patógena (H5N1) en un ave silvestre de la Región de Atacama, correspondiente a un ejemplar de piquero detectado en la comuna de Caldera.

Según informó el organismo, el ave presentó síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad, lo que activó los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de eventos.

Con este hallazgo, Atacama se convierte en la segunda región del norte del país en registrar un caso positivo de influenza aviar H5N1 en fauna silvestre, luego de la detección informada esta semana en la Región de Arica y Parinacota.

Tras la confirmación del caso, el SAG inició una investigación epidemiológica y reforzó la vigilancia de fauna silvestre en el sector. Las medidas también consideran el monitoreo de denuncias ciudadanas, el muestreo de aves enfermas o muertas y la coordinación con organismos competentes para implementar acciones de control y seguimiento.

Actualmente, son 12 las regiones del país que registran casos de influenza aviar en aves silvestres, entre ellas la Región Metropolitana.