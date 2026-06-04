EE.UU. emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro estadounidense, también incluyó en su lista de sancionados al hijo del exmandatario Raúl Castro, a la esposa de Díaz-Canel y a entidades cubanas como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras personas e instituciones, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.
Los otros sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del mandatario cubano, Manuel Anido Cuesta, y el único hijo del exjefe de Estado Raúl Castro, Alejandro Castro.
La cartera encabezada por Scott Bessent emitió las mismas medidas contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba SA, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.
Aunque Washington ha mantenido un embargo sobre La Habana durante décadas, Trump ha aumentado drásticamente la presión sobre la isla en los últimos meses y se ha referido abiertamente a la posibilidad de anexarla a territorio estadounidense.
Además ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible e ido aumentando la presión sobre Cuba en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.
La reacción de las autoridades cubanas
Poco después de conocerse la medida impuesta por la OFAC, el Gobierno cubano condenó las nuevas sanciones financieras y aseguró que toda acción dirigida a “construir un escenario de conflicto” está destinada al “fracaso”, como consignó EFE.
En una publicación en redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que la “vil inclusión” de Díaz-Canel, parte de su familia e instituciones cubanas en la lista de sancionados es “la última muestra del plan intervencionista estadounidense” para presentar a La Habana “como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”, apuntó el canciller.
Poco después fue el mismo mandatario cubano quien se manifestó ante la medida, asegurando que “el presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba”, incorporando “nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones”.
“Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”, añadió en su cuenta en X, para después afirmar que “esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”.
Y finalizar apuntando a que “la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.
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