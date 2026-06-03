Bachelet se reúne con el vicepresidente de China en medio de carrera por liderar la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo este miércoles una reunión en Beijing con el vicepresidente de China, Han Zheng, en medio de su periplo internacional para buscar respaldos en la carrera para asumir como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo a la agencia de noticias estatal china Xinhua, el alto dirigente chino reafirmó en el encuentro el respaldo de su país al papel central de Naciones Unidas en el sistema internacional y manifestó la disposición de Beijing a trabajar con distintos actores para promover una gobernanza global “más justa y razonable”.

Han también destacó que China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, continuará cumpliendo sus responsabilidades internacionales, resguardando la autoridad del organismo y defendiendo los intereses de los países del Sur Global.

Por su parte, Bachelet valoró el compromiso sostenido de China con el multilateralismo y con los principios que sustentan el trabajo de Naciones Unidas. La exmandataria destacó el apoyo de Beijing a los tres pilares del organismo -la paz, el desarrollo y los derechos humanos-, así como su respaldo a los procesos de reforma impulsados al interior de la ONU, según consigna Xinhua.

Asimismo, expresó su disposición a colaborar con China para fortalecer el rol de Naciones Unidas y avanzar en los objetivos que dieron origen al organismo internacional.

En busca del respaldo de China

Si bien hasta ahora China no ha expresado un respaldo explícito a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la ONU, la exmandataria ha recibido señales favorables desde Beijing durante su despliegue internacional.

Una de ellas ocurrió en octubre de 2025, cuando el canciller chino, Wang Yi, elogió a Bachelet tras una reunión sostenida en la capital del país asiático.

El secretario de Estado destacó su papel en el avance de una asociación estratégica integral entre China y Chile durante su presidencia y sus contribuciones a la igualdad de género como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, consignó en esa ocasión China Daily.

A ello se sumó, en septiembre pasado, una declaración del embajador chino en Chile, Niu Qingbao, quien afirmó que “la señora Bachelet goza del respeto de muchos países, incluida China”.

En este contexto, uno de los objetivos de la exjefa de Estado es concretar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, como parte de su estrategia para sostener encuentros con los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que además integran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia.

Bachelet ya dio un primer paso en esa dirección durante su reciente visita a París, donde fue recibida por el presidente francés, Emmanuel Macron. En la misma línea, la expresidenta chilena espera concretar reuniones con Donald Trump, Keir Starmer y Vladimir Putin en el marco de su campaña internacional.