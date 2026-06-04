AZA y mercado del acero: “Es fundamental una competencia justa y en igualdad de condiciones”

Aceros AZA inauguró este jueves la modernización del laminador de su planta ubicada en Colina con una inversión de US$ 15 millones, cuyo objetivo es aumentar la capacidad productiva de la operación.

“Tenemos hoy día una empresa que ha logrado tener un horizonte claro y poder asumir el compromiso de abastecer al país en el anhelado crecimiento que esperamos. El acero verde es una de las cinco huellas de carbón más bajas del mundo y se produce con energía limpia”, dijo en su discurso el presidente del directorio de AZA, Jorge Matetic.

El evento, al que asistió el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se realizó en medio de una negociación que mantiene AZA con el Grupo CAP para hacerse de activos siderúrgicos de la histórica planta Huachipato, cuyo cierre fue a fines de 2024.

”Si AZA puede materializar la inversión, la verdad es que vamos a estar muy contentos y generar crecimiento y transformarle la vida a los chilenos”, comentó Mas al respecto.

La compra de los activos de la siderúrgica está entre US$ 130 millones y US$ 150 millones. Si la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprueba la operación, proceso que debe partir después de la firma oficial entre las partes, AZA invertiría otros US$ 20 millones más para el proceso de laminación. Estiman 200 empleos directos e indirectos para dicha etapa.

Acero. Oscar Ordenes Rivera

A medida que el negocio avance y se observen señales favorables del mercado, AZA construiría una nueva acería eléctrica por US$ 250 millones , afirman conocedores de la operación. Para esta fase podrían llegar a ser entre 500 y 1000 trabajadores.

“Esta inauguración refuerza la competitividad de Chile y de amplios sectores industriales que necesitan que el país tenga autonomía estratégica en su abastecimiento de acero”, dijo Matetic, quien no aludió directamente al negocio con CAP en el discurso, aunque sinceró, luego, estar entusiasmado con el proyecto. Sí lanzó dardos a la competitividad necesaria del mercado del acero.

Deslizó que existe una diferencia en materia de huella de carbono en los productos elaborados por los proveedores de acero, agregando que “es injusto que tengamos que competir con proveedores extranjeros que no cumplen estas mismas normas y con huella de carbono que son muchas veces superiores”.

El gerente general de AZA, Hermann von Mühlenbrock, sostuvo en la misma dirección que “es fundamental tener una competencia justa y en igualdad de condiciones. Para eso, no tenemos ningún problema de competir con el acero llegue de donde llegue, siempre que el mercado sea justo. En AZA seguiremos trabajando para aportar de nuestro rol produciendo acero verde”.