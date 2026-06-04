El ayatola Mojtaba Jamenei proclama la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel

El ayatola Mojtaba Jamenei lanzó una inesperada proclamación de victoria de Irán en la guerra con Estados Unidos y Israel, y afirmó que “el enemigo malicioso ha sido derrotado en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas” de la República Islámica.

En un comunicado difundido el jueves por la agencia de noticias Fars, Jamenei dijo: “Quiero decir a la querida nación iraní que el enemigo malicioso, derrotado en su enfrentamiento con sus valientes hijos en las Fuerzas Armadas, vive ahora una humillación profunda y significativa, tanto en el campo de batalla militar como en la arena pública, y que se ha volcado en el engaño”.

The malicious enemy has been defeated in its confrontation with the Armed Forces. Since it has received a decisive blow both in military combat and in [Iran's] public squares and streets, it’s experiencing a profound, significant humiliation. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 4, 2026

“El sistema de dominación, que hace casi 80 años creó una guarnición llamada Israel,no acepta la existencia de un Irán fuerte e independiente, dotado de diversas ventajas, en la frontera oriental de la geografía falsa y ficticia del ‘Gran Israel’, al este del Éufrates”, advertía el comunicado del ayatola.

En su declaración, Jamenei afirmó que “el enemigo (...) concentró sus esfuerzos, en una guerra híbrida, en dos ámbitos: la resiliencia del pueblo y la creación de errores en los cálculos de los responsables del país”. “Tras lograr Irán repeler al enemigo, derrotado en el campo de batalla, ahora busca minar la resiliencia del pueblo iraní y sembrar la discordia”, advirtió a los iraníes.

The enemy has focused its schemes in hybrid warfare on 2 points: the resilience of the Iranian people & trying to create errors in the assessments of the country's officials. The instrument it’s using for both is sowing the seeds of doubt, despair, fear, mistrust, & discord. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 4, 2026

“Todo el mundo debe neutralizar los siniestros planes del enemigo con firmeza, vigilancia, preservando la unidad y la cohesión, manteniendo la confianza mutua y evitando hacer eco de la narrativa del enemigo“, señaló.

Jamenei también instó a los responsables iraníes a “respaldar estos principios” y les advirtió de que “cualquier acción que conduzca al pesimismo público o al desaliento entre la población debe considerarse una forma de ayuda al enemigo, una ayuda contra este país y su pueblo”.

Según Euronews, esta declaración inesperada de Jamenei podría indicar que se acerca un acuerdo de paz, para el que parece estar preparando a la nación iraní, al tiempo que reclama su unidad.

Imperialism, led by the US, has built a military base called Israel over the past 80 years. And they don’t accept the existence of a strong, independent Iran on the eastern border of the false, illegitimate geography of "Greater Israel"—that is, east of the Euphrates River. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 4, 2026

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el acuerdo que negocian Washington y Teherán podría cerrarse “durante el fin de semana”.

Trump dijo en una entrevista el martes que el nuevo ayatola, de 56 años, participaba en las negociaciones con Estados Unidos y que ambos “se estaban llevando bastante bien”. “Todavía no he tenido el privilegio de conocerlo”, declaró al diario New York Post.

In confronting the enemy's malice, everyone must thwart its sinister scheme by way of their steadfastness, clear-sightedness, preserving unity, and refraining from echoing the enemy's narrative. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 4, 2026

“Está implicado, absolutamente. Sí, creo que le tienen mucho respeto”, señaló Trump en el pódcast “Pod Force One”. “Dicen que es él quien da su visto bueno, porque así ha sido desde hace mucho, mucho tiempo, su padre y luego él, supongo que es una sucesión. Pero parece que nos estamos llevando bastante bien“.

El mandatario republicano añadió que estaba deseando reunirse con el joven Jamenei, a la espera del resultado de las conversaciones en curso. “Sí, me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría reunirme con él y probablemente lo haremos en algún momento, dependiendo de cómo termine todo”.

Any action that causes the distrust and discouragement of the Iranian people is considered to be a form of helping the enemy of this country and its people. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 4, 2026

Jamenei no ha aparecido en público desde que comenzó la guerra. Medios de Estados Unidos han informado, citando a varios altos cargos iraníes, de que resultó gravemente herido en los bombardeos, fue sometido a varias cirugías y tiene dificultades para hablar debido a quemaduras de gravedad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que probablemente había quedado desfigurado. Irán no ha confirmado estas informaciones. Desde que asumió el cargo solo se ha comunicado mediante declaraciones escritas.