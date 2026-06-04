Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio. Foto: U. de Chile.

Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Chile encontró evidencia de que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico Superior en Algarrobo , en la Región de Valparaíso.

El trabajo fue publicado en la revista científica Cretaceous Research y fue desarrollado por Sergio Soto Acuña, Rodrigo A. Otero, Raúl Ugalde, Héctor Ortiz y José Luis Brito.

Forma parte de las investigaciones impulsadas desde la Red Paleontológica Universidad de Chile, en el marco del Núcleo Milenio Transiciones Evolutivas Tempranas de Mamíferos (EVOTEM).

El estudio se titula Beyond marine reptiles: ornithopod and avian remains from the Upper Cretaceous of Algarrobo, central Chile, lo que en español se traduce como: Más allá de los reptiles marinos: restos de ornitópodos y aves del Cretácico Superior de Algarrobo, centro de Chile.

Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio. Foto: U. de Chile.

Qué dice la investigación sobre la presencia de dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo

A partir del reanálisis de fósiles hallados en los “Estratos de Quebrada Municipalidad”, el equipo confirmó la presencia de un dinosaurio herbívoro de gran tamaño y reclasificó restos de un ave fósil .

De acuerdo a un comunicado de la Universidad de Chile, ambos registros fueron situados en el Cretácico Superior, periodo comprendido entre hace aproximadamente 100,5 y 66 millones de años.

Aseguran que sus hallazgos permiten ampliar la comprensión de Algarrobo como una localidad que no solo conserva evidencia de antiguos ecosistemas marinos, sino también de animales continentales .

“Hasta ahora, la zona era reconocida principalmente por su registro marino, con hallazgos de plesiosaurios, mosasaurios, tortugas marinas y tiburones. Sin embargo, el trabajo con colecciones históricas y nuevas campañas de terreno dio paso a una lectura más amplia del sitio”, detallan desde la Universidad de Chile.

El paleontólogo de vertebrados y autor principal del estudio, Sergio Soto Acuña, declaró: “Nos dimos cuenta de que este ecosistema era un poco más complejo. No solamente involucraba especies marinas, sino que también había alguna cercanía, alguna condición costera”.

Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio. Foto: U. de Chile.

Para la investigación, los autores hicieron una nueva revisión de materiales conservados en colecciones históricas. Durante ese proceso, algunos restos que previamente habían sido asociados a reptiles marinos fueron reinterpretados por el equipo como fósiles de dinosaurios .

“Hay dos restos grandes de dinosaurios que encontramos en el museo y que estaban guardados desde hace ya mucho tiempo. Son colecciones históricas, que tienen ya bastantes décadas, y estaban identificados como plesiosaurios, o sea, como reptiles marinos”, relató Soto Acuña.

Durante la revisión, uno de los materiales permitió identificar con mayor claridad el tipo de animal al que pertenecía.

“Estos corresponden, al menos uno de ellos, a la parte más proximal, o sea, más cerca del cuerpo, de un fémur, el hueso de la pata, de un dinosaurio herbívoro” , afirmó el investigador.

Según el comunicado, aunque el estudio no describe una nueva especie —debido a que el fósil está incompleto— , sus características permiten asociarlo al grupo de los ornitópodos , dinosaurios herbívoros que tuvieron una amplia diversidad de tamaños y formas.

Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio. Foto: U. de Chile.

La investigación también reinterpreta restos de un ave fósil que previamente habían sido asignados a rocas más jóvenes, de alrededor de 40 millones de años.

“La nueva información sobre su procedencia permitió situarlos en niveles del Cretácico Superior, revelando que corresponde al fósil de ave más antiguo hallado hasta ahora en Chile y relevante para comprender la historia temprana”, destacan desde la mencionada institución.

En este sentido, Soto Acuña manifestó: “Tenemos aves que probablemente corresponden a aves modernas, del grupo de las aves actuales, pero ya presentes en la época de los dinosaurios ahí en Chile central. Eso también es importante, porque existen muy pocos restos de aves fósiles modernas en ese lapso”.

El paleontólogo de vertebrados y miembro del equipo investigador, Rodrigo Otero, enfatizó que los hallazgos obligan a mirar nuevamente un sitio que durante años fue interpretado principalmente como un antiguo ambiente marino.

Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio. Foto: U. de Chile.

“ Algarrobo se volvió una localidad con un espectro de posibilidades mucho mayor para hallazgos de fauna fósil. Es muy importante volver a revisar las colecciones bajo esta nueva mirada , porque lo que alguna vez pudo ser interpretado como huesos de vertebrados marinos dudosos, podrían ser restos de dinosaurios que pasaron desapercibidos”.

Sin embargo, la investigación no se encuentra exenta de dificultades. Los afloramientos costeros donde aparecen estos fósiles están expuestos a la erosión natural, al crecimiento urbano y a eventuales obras de infraestructura que podrían afectar sectores todavía poco estudiados, detallan desde la Universidad de Chile.

“Sabemos que es un yacimiento super valioso, del que está saliendo información en forma periódica y van a seguir apareciendo publicaciones científicas” , agregó Otero.

Planteó que el desafío es pensar es cómo compatibilizar el desarrollo local con la protección del patrimonio paleontológico.