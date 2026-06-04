Putin reconoce contactos con administración Trump por Cuba mientras Washington endurece sus sanciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció este jueves haber mantenido contactos con el gobierno de Estados Unidos para abordar la situación de Cuba, país que enfrenta una crisis económica agravada por las sanciones de Washington desde principios de año.

“Para responder a su pregunta directa... Me ha preguntado si habíamos estado en contacto con la Administración estadounidense en relación con la cuestión cubana. Sí, los tuvimos”, señaló en una rueda de prensa que recogió la agencia de noticias rusa Interfax.

El mandatario, que declaró que “no deseaba hacer más comentarios” al respecto, recordó que las autoridades rusas enviaron a finales de marzo un petrolero con 100.000 toneladas de crudo ruso para romper con el bloqueo al país caribeño.

“Cuba es un país amigo. Nuestras relaciones se han desarrollado tradicionalmente a lo largo de décadas, y la Administración estadounidense es consciente de ello. Nuestros contactos con Cuba continúan” , manifestó.

Horas después de que el jefe de Estado ruso reconociera su comunicación con La Habana, el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó de la inclusión en su lista de sancionados del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel; su segunda esposa y primera dama, Lis Cuesta Pedraza; al hijo de esta, Manuel Anido Cuesta, y al único hijo del exmandatario Raúl Castro, Alejandro Castro.

Dentro del listado de penalizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. también se cuentan cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba SA, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Una medida con que la Casa Blanca ha recrudecido su presión contra la isla, dentro de la que se destaca el bloqueo de combustible, en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.