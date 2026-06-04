La Roja enfrentará este sábado a Portugal. Ese duelo se disputará en Oeiras y tendrá como principal atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo en el combinado luso. Es el primer encuentro de la gira del equipo de Nicolás Córdova por Europa.

El segundo está en entredicho. La ANFP pactó un duelo con República Democrática del Congo, otro equipo mundialista. El duelo se iba a disputar en La Línea de la Concepción, un municipio español cercano a Cádiz. Sin embargo, sus autoridades denegaron la autorización. El brote de ébola que afecta al país africano, desde donde se presume que se trasladará una alta cantidad de aficionados, frenó la organización.

Francia, Bélgica y España: las opciones para que se realice el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

En la Roja aseguran que el partido se jugará. “Podemos tener la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas. Tres muy concretas, ya con la autorización”, estableció Felipe Correa, el gerente de Selecciones Nacionales.

“El partido se va a jugar el 9, tal como estaba planificado. Esperamos que sea finalmente en España, que es una de las alternativas que tenemos, pero para confirmarlo, lo vamos a cerrar finalmente mañana”, apuntó el ejecutivo, en relación a la jornada de este viernes.

La Selección, en uno de los partidos del ciclo de Córdova (Foto: Photosport) SIPA/PHOTOSPORT

El Deportivo supo que, además de la gestiones para que el encuentro se realice, finalmente, en suelo ibérico, se barajan otras dos opciones: Francia y Bélgica. “Estamos preparados para todas las opciones”, aseveró Correa, en el mismo sentido.

El 3 de junio, el equipo africano enfrentó a Dinamarca, en la ciudad belga de Lieja, en un duelo que terminó igualado sin goles, en el que se registró una nutrida presencia de fanáticos de los Leopardos.

La negativa

El martes, Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, le bajó la cortina al encuentro. “Existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad”, enfatizó la autoridad.

“Sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”, advirtió la autoridad.