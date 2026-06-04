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    Enrique Ostalé es el nuevo presidente del directorio de Softys del grupo Matte

    Luego de su salida como presidente del Grupo Falabella, Ostalé asumió como vicepresidente de Agrosuper y ahora encabeza el directorio de una filial de Empresas CMPC.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Enrique Ostalé Pablo Vásquez R.

    Empresas CMPC del grupo Matte nombró a Enrique Ostalé como el nuevo presidente del directorio de Softys, firma del grupo dedicada a la comercialización de productos de higiene y limpieza.

    “Ostalé llega a la presidencia de Softys para apoyar a la administración liderada por Gonzalo Darraidou (director general y CEO Softys) en el desafío de fortalecer la posición competitiva de la empresa y consolidar el crecimiento realizado”, dijo la empresa en un comunicado.

    El alto ejecutivo dejó la presidencia del Grupo Falabella en marzo de este año y luego de llegar a dicho cargo en 2023. Su salida fue luego de no ser postulado a la reelección y fue reemplazado por Fernando de Peña.

    Con su nuevo nombramiento, el ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar sumó la presencia en otro directorio.

    En marzo de este año, Ostalé fue nombrado como vicepresidente de Agrosuper, como sucesor del histórico ejecutivo de la firma José Guzmán Vial, quien ejerció por 20 años como gerente general de Agrosuper y cinco como vicepresidente de la firma ligada a la familia Vial.

    Otro de los directorios en los que participa Ostalé es en Molibdenos y Metales (Molymet). Desde 2024 Ostalé es director independiente en la empresa.

    Tras el nombramiento, Bernardo Larraín, presidente del directorio de Empresas CMPC, destacó la trayectoria de Ostalé. “La experiencia de Enrique Ostalé en roles de liderazgo, en directorios de empresas como Falabella, con presencia en distintos países de la región, y antes como ejecutivo responsable en Latam y otras regiones del mundo, en Walmart, representa una gran contribución para apoyar a la administración liderada por Gonzalo Darraidou”.

    Ostalé estuvo casi 16 años en Walmart, donde ocupó cargos de liderazgo como presidente y CEO de la filial estadounidense para la región, entre otros, según detalla en su LinkedIn, y en Chile fue CEO, donde la compañía opera bajo la marca Lider. También fue director de Latam Airlines entre 2020 y 2022.

    “Estoy muy entusiasmado de asumir este nuevo desafío y poder sumarme al equipo de excelencia de Softys, para seguir fortaleciendo el liderazgo que ha alcanzado en la región”, dijo Enrique Ostalé en un comunicado.

    Softys tiene marcas como Elite, Nova, Confort, Babysec y Ladysoft, entre otras, cuenta con operaciones en ocho países de la región y ventas por US$ 3.500 millones anuales, según destaca la empresa.

    Más sobre:EjecutivosEnrique OstaléSoftysGrupo MatteEmpresas CMPCCmpc

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