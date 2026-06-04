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    “Creo que los fiscales pueden llegar al fondo, otro organismo no”: diputado Mulet (FRVS) explica querella por eventual fraude en Codelco

    El diputado ingresó esta jornada, junto a su par radical Marcela Hernando, una querella contra quienes resulten responsables tras registrase una sobreestimación de 27 mil toneladas en la producción de la estatal en 2025.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Dedvi Missene

    El diputado Jaime Mulet (FRVS) explicó esta tarde los alcances de la querella que ingresó esta jornada -junto a la diputada radical Marcela Hernando-, por eventuales delitos tras registrarse una sobreestimación de la producción de la estatal en 2025, y sostuvo que la acción judicial responde a que la Fiscalía es el único órgano que puede llegar “al fondo de la verdad”.

    Cabe recordar que una auditoría interna de Codelco reveló en mayo pasado una sobrevaloración de casi 27.000 toneladas en su producción informada para 2025, lo que permitió a la cuprífera alcanzar sus metas anuales.

    Y en declaraciones a 24H, Mulet sostuvo esta tarde que, en esta trama, “creo que hay elementos constitutivos de delito o para constituir al menos presunciones fundadas que se puede haber cometido un delito. A mi juicio, al menos puede haber con los elementos que uno ya va viendo, administración desleal”.

    Agregó que dependerá de la investigación judicial si tales delitos escalan a otros más significativos, como fraude al Fisco o estafa.

    Al respecto, relevó que “pedimos más de 20 diligencias en la presentación de la querella que hicimos hoy día con la ex ministra (de Minería) y diputada Hernando”.

    Respecto de la presentación de la querella, el diputado FRVS explicó que se busca llegar “al fondo” del asunto, ya que Codelco “es muy difícil de fiscalizar”, debido a que “es una empresa estatal que no depende del sistema de empresas públicas (SEP), sino que tiene una ley propia”.

    En este marco, sostuvo que “la Contraloría tiene muy pocas facultades para meterse, porque es una empresa autónoma del Estado, no un órgano del Estado. La Cámara de Diputados, lo mismo”.

    Agregó que esta situación la ha planteado en, al menos, tres comisiones investigadoras de Codelco, donde ha destacado las dificultades para fiscalizar a fondo.

    “Hemos pedido cambios legales que dependen del Ejecutivo de turno. Y hay tres gobiernos, al menos, en el de Piñera, en el de Boris, en el de Bachelet. Estamos en al menos tres comisiones con las mismas conclusiones respecto de ese tema, que no se puede fiscalizar Codelco, no se puede profundizar en la fiscalización. Ese es uno de los problemas. Por eso que presenté la querella y, hace casi un mes, la denuncia, porque creo que los fiscales van a poder llegar al fondo. Otro organismo no, no va a llegar al fondo”, destacó.

    Más sobre:CodelcofraudeJaime MuletFRVSquerella

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