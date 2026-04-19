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Cómo se ha desarrollado la red de carga para los autos eléctricos en Chile
Tomás Vicuña, Subgerente de Red en Copec Voltex, analiza la evolución y los desafíos que tiene actualmente el país en electromovilidad.
Por
Pablo Gándara
19 ABRIL 2026
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