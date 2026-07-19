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    Nacional

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20

    La medida aplica para todos los establecimientos de la comuna, tanto públicos como privados.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial. Andres Perez

    El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región Metropolitana, anunciaron la suspensión de clases en la comuna de San José de Maipo, en la zona cordillerana de la capital para este lunes 20 de julio.

    El organismo comunicó la decisión a través de sus redes sociales y se adoptó a raíz de las consecuencias del sistema frontal que trajo intensas lluvias en la zona.

    Además, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este lunes se pronostican lluvias y fuertes vientos, lo que se iría debilitando con el correr del día.

    Con todo, la Seremi de Educación RM, informó que “se suspenden las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de San José de Maipo para el lunes 20 de julio”.

    Además, agregaron que la medida aplica para todos los establecimientos educacionales, de sostenedores públicos y privados.

    Más sobre:Suspensión de clasesSan José de MaipoLluviasSistema frontalMineducSeremi

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