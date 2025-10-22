“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

Un video publicado por un turista mexicano se volvió viral en las redes sociales, después de que reaccionara con sorpresa a cómo es la vida en la capital de Chile: Santiago. Partió el video asegurando que se trata de “la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”.

El video del usuario, Adrian Dingler (@dingler_adrian), alcanzó rápidamente los 2 millones y medio de visualizaciones.

Y es que durante 3 minutos, quiso demostrar su afirmación de que Santiago es una ciudad moderna, segura y ordenada.

“Yo nunca he ido a Europa, pero pienso que esto no está nada alejado”, aseguró el joven mexicano.

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena. Foto: ATON.

1. El metro de Santiago

Lo primero que el mexicano resaltó de la ciudad fue el Metro de Santiago: visitó algunas estaciones, entre ellas, el acceso de Tobalaba hacia el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y comentó que “ni Harry Potter tiene estas entradas”.

También le llamó la atención la tarjeta Bip!, pues en otros metros del mundo, es necesario comprar boletos para poder acceder a este tipo de transporte.

“Me gusta que el metro sea tan seguro. Es muy seguro andar. Me encanta, no se siente nada la inseguridad. Es espectacular esta ciudad”.

2. Las marcas que están en Chile

“Si alguien me ve, me dice ‘tú estás en Manhattan’. Hay buses eléctricos y no hay ni ruido en la ciudad”, destacó también el turista mexicano.

Acto seguido, valoró que marcas como Tesla y otros grandes de tecnología estén disponibles en Santiago .

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

3. La infraestructura

“Algo interesante en la ciudad es que entre edificio y edificio dejan espacio” , comentó.

Al extranjero le llamó la atención que exista un patrón en la infraestructura que no permite que haya casas o edificios pegados entre sí. También que las veredas sean espaciosas para poder caminar como peatón.

“En México deberían hacer algo por el estilo. Se ve espantoso”.

4. El “mejor sándwich del mundo”

El mexicano Adrian Dingler también quiso destacar a lo que, para él, es “el mejor sándwich del mundo”: el churrasco italiano de la Fuente Alemana.

“Es tan grande y tan bueno que se come con cubiertos. ¿Sabías que en Chile se come con cubiertos los sándwiches?”.