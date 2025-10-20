SUSCRÍBETE
Tiktoker alemán alabó el ambiente del Metro de Santiago: “Nadie habla, no hay ruido”

El creador de contenido @aleman.bacan destacó en redes sociales la tranquilidad del transporte público santiaguino y lo comparó con Europa.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Tiktoker alemán alabó el ambiente del Metro de Santiago: "Nadie habla, no hay ruido"

Un joven tiktoker alemán que actualmente vive en Chile sorprendió en redes sociales tras compartir su impresión sobre el tranquilo ambiente en el Metro de Santiago.

En el video, publicado la semana pasada en TikTok e Instagram, el usuario @aleman.bacan aseguró que le llamó la atención lo silencioso que es el transporte público capitalino.

¿Qué dijo el influencer alemán sobre el metro?

“Otra cosa que encuentro muy diferente a otros países latinoamericanos es que acá en Chile, nadie habla en los metros, no hay ruido, incluso en las horas puntas no hay ningún ruido”, señaló el joven en sus redes sociales.

“Nadie habla, nadie pone música, nadie ve TikTok en altavoz. Es muy parecido a Alemania”, comparó el joven con su país natal. “Es muy interesante para mí”, agregó.

En la descripción del video, el creador acotó que su observación no era una crítica hacia otros países latinoamericanos, sino una comparación cultural.

Tiktoker alemán alabó el ambiente del Metro de Santiago: “Nadie habla, no hay ruido”

¿Parecido a Alemania?

“Comparado con otros países de Latinoamérica, donde suele haber música, vendedores ambulantes y mucha conversación, el silencio del Metro me recordó más a lo que había visto en Alemania o en Europa”, escribió en la descripción de su video en Instagram.

Su publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios de usuarios chilenos que coincidieron con su observación –algunos con orgullo y otros con humor– sobre la particular tranquilidad que caracteriza a los viajes en el Metro de Santiago.

