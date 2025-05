“Realmente me encanta Chile”: finlandesa reveló las 3 cosas que más le gustan del país

Era 2019 cuando la finlandesa y creadora de contenido Ella llegó a Chile. Según relató en uno de sus videos de TikTok, estaba haciendo un intercambio de estudios, pero fue tal su asombro con el país que, finalmente, decidió establecerse en Santiago.

Así, la joven se suma a la lista de extranjeros que, a través de las redes sociales, han demostrado su sorpresa, cariño y admiración a las distintas bondades que ofrece Chile.

“Varios me han preguntado por qué vivo acá, en Chile”, dijo en un video previo. “Realmente me encanta Chile, hay muchas cosas que me encantan”.

Acto seguido, publicó un video breve donde cuenta cuáles son las 3 cosas que le gustan del país.

1. La gente es espontánea

“Primero, me encanta que en Chile la gente es espontánea” , aseguró la finlandesa. Aunque no ahondó mucho más en esta razón, se refería a que los chilenos suelen hablar y actuar con sinceridad y tienen una forma de ser que es más natural y desinhibida.

Le agrada que no todo esté tan estructurado o planificado y que haya espacio para la improvisación.

2. La naturaleza

“Segundo, en Chile me encanta la naturaleza. Realmente en el sur de Chile o en el norte, la naturaleza es increíble”, aseguró en el video.

Continuó: “En cualquier parte, tú puedes encontrar unos destinos maravillosos”.

3. El clima

Por último, Ella aseguró que “la tercera cosa que me encanta en Chile es el clima. Me encanta y creo que es mejor que en Finlandia”.

“Es cierto que en Finlandia hace mucho frío en invierno y la oscuridad es muy fuerte, porque hay muy pocas horas de luz”.

