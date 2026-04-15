Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

Dormir bien se ha vuelto cada vez más difícil para muchas personas.

La ansiedad, alimentada por preocupaciones de la vida y el constante flujo de información, puede convertirse en un obstáculo para el descanso.

Según un artículo de The New York Times, una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría reveló que gran parte de la población siente ansiedad por temas como la seguridad laboral, las finanzas y el futuro .

Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

Exceso de información y la ansiedad

A esto se suma la exposición constante a noticias, que puede intensificar esos pensamientos.

“No hace falta estar en medio de una tormenta para verse afectado por ella”, explicó Roxane Cohen Silver, profesora de psicología en la Universidad de California, Irvine.

De hecho, el consumo reiterado de contenido inquietante puede generar un círculo difícil de romper: “más medios, más angustia, más angustia, más medios” , agrega la académica.

Ese estado de alerta constante impacta directamente en el sueño.

“El cerebro humano no está diseñado para soportar este flujo constante de noticias”, advirtió la doctora Aditi Nerurkar, especialista en estrés de la Facultad de Medicina de Harvard.

Por la noche, este exceso de estímulos puede activar mecanismos de supervivencia que impiden relajarse.

La explicación está, en parte, en el funcionamiento del cerebro. La amígdala, encargada de procesar amenazas, “no distingue entre algo que ocurre a 8.000 kilómetros de distancia, en otra ciudad o en tu propio patio” , señaló Nerurkar.

Así, lo que se ve en redes sociales puede mantener al cuerpo en estado de alerta incluso en la cama.

Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad. Foto: Adobe Stock.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Para revertir este escenario, los especialistas recomiendan establecer límites claros.

Aric Prather, profesor de psiquiatría en la Universidad de California, San Francisco, sugiere evitar noticias y redes sociales al menos una o dos horas antes de dormir .

También aconseja crear una rutina nocturna relajante, como leer o ver contenido ligero, y no llevar el teléfono a la cama.

Otras técnicas también pueden ayudar a calmar la mente.

Norah Simpson, de Stanford Medicine, propone ejercicios de respiración como la técnica 4-4-8, que consiste en inhalar durante cuatro segundos, sostener la respiración cuatro segundos y exhalar durante ocho .

Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

También recomienda estrategias cognitivas para desviar los pensamientos ansiosos. Por ejemplo, concentrarse en palabras que no tienen relación entre sí ayuda a despejar la mente.

Incluso el tipo de contenido que se consume puede marcar la diferencia.

Optar por material “inofensivo”, como videos de animales o podcasts monótonos, puede facilitar la transición al sueño .

Finalmente, los expertos coinciden en que abordar las preocupaciones durante el día es clave.

Dedicar unos minutos a reflexionar sobre lo que genera ansiedad permite “decirte a ti misma: ‘Hoy he dedicado un tiempo a trabajar en eso, y mañana voy a retomarlo’”, explicó Simpson.