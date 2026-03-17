Las canas no son algo fuera de lo común, ni algo que no estemos acostumbrados a ver día a día, sobre todo en personas mayores.

Estas se producen cuando los folículos pilosos del cabello, pierden melanina con el paso de los años. La melanina es un pigmento natural que se encarga de darle color al pelo, ya sea rojo, castaño, negro o rubio.

¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

Además, uno de los factores principales que determina la aparición de canas, es la genética, por lo que es fácil hacerse una idea de si tendremos canas o en cuánta cantidad las tendremos, al ver a nuestros familiares.

Muchas personas optan por teñirse el cabello, o algunas no hacen nada al respecto. Sin embargo, a pesar de que tener canas es un proceso universal que millones de personas han vivido, para la comunidad científica, esto va más allá de algo estético.

Un reciente artículo publicado por The New York Times expone los descubrimientos que han realizado los expertos sobre este tema: ¿existe una manera de revertir las canas? y, ¿qué factores ayudan a que estas aparezcan?

¿Qué descubrieron los científicos sobre la posibilidad de frenar la aparición de canas?

Según el dermatólogo Desmond Tobin y una investigación científica, las hebras de cabello de las canas tienden a ser más duras y más difíciles de controlar en cuanto al crecimiento: pueden crecer hasta 10% más rápido que los cabellos pigmentados (o cabello “normal”).

Cada folículo del cuero cabelludo es independiente, es decir, contienen sus propias células melanocitos que se encargan de producir el color. Estas, con el paso de los años se pueden dañar y dejar de cumplir su función (esto no conlleva realmente un riesgo para la salud).

Pero, ¿por qué hay personas que comienzan a tener canas a los 20 años, mientras que otras recién a los 80? Esto llamó la atención de la comunidad científica.

¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

Al estudiar, descubrieron que el proceso parece ser mayormente irreversible. Aunque el color del pelo podría regresar en ocasiones especificas, esto no pasaría de manera uniforme, sino que se manifestaría en “parches” de color.

Este daño al pigmento se vuelve permanente cuando la reserva de las células madre se agota por completo, aclaró Emi Nishimura, profesora experta en envejecimiento, en conversación con The New York Times.

Además, si bien la genética es uno de los principales factores que determina la aparición de canas, los investigadores también estudiaron la incidencia de factores externos de la vida cotidiana, como el estrés.

En un estudio que se realizó en 2021, un grupo de científicos recolectaron cabello de personas que habían comenzado recientemente a tener canas, en las raíces del cabello.

Los investigadores les pidieron a los voluntarios mantener un registro durante el periodo de un año, de los momentos en los que estuvieron sometidos a altos niveles de estrés.

¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

Ya que el pelo crece aproximadamente un centímetro todos los meses, la raíz sirvió como una línea de tiempo que les permitió observar que en los periodos donde las personas se sentían más estresadas, el pelo se volvía aún más claro, mientras que los períodos de menor estrés, el color del pelo era más oscuro o incluso volvía a aparecer.

Este estudio planteó la hipótesis de que la aparición de canas no es algo lineal, y que hay una “ventana de oportunidad” en la que la pérdida del pigmento del cabello puede revertirse, dijo el dermatólogo Ralf Paus. Sin embargo, aún se requiere más investigación para determinar cuánto tiempo se mantiene vigente esa oportunidad y también de qué manera se podría volver a estimular la reserva de células madre.

Maneras en las que se podrían prevenir las canas, según los expertos

Según los investigadores, el estilo de vida de una persona también contribuye en la aparición de canas. Hay evidencia que demuestra que dejar de fumar y disminuir los niveles de estrés son dos de los cambios más influyentes.

Dormir suficientes horas (entre 7 y 9 horas) y tener una dieta sana, rica en antioxidantes, podría limitar el daño que se produce en las células responsables de producir pigmento, sin embargo, la evidencia no está tan consolidada aún en comparación al tabaquismo y el estrés.

¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

En cuanto a la aparición de canas prematuras, es decir, en personas muy jóvenes, se ha encontrado que los niveles bajos de la vitamina B12 y del hierro están relacionados.

Los expertos también sugieren tener precaución con los suplementos (ya sean cremas o pastillas) que se venden y que declaran ayudar con las canas, ya que, según la Dra. Jessica Shiu, no existe realmente una evidencia de que sean capaces de alcanzar los folículos del cabello.

Si bien no existe realmente un tratamiento médico para las canas, los expertos recomiendan asistir a un doctor si este proceso comienza de manera muy prematura y repentina.

También, algunos medicamentos utilizados para tratar las convulsiones, los espasmos musculares y la malaria han demostrado tener relación con la aparición de canas.

Los médicos son capaces de distinguir entre las canas que aparecen naturalmente por la edad y entre las que son causadas por medicamentos o por desórdenes hormonales y enfermedades. Por lo tanto, por ahora, lo más recomendable es llevar un estilo de vida saludable y asistir a un médico en casos específicos.