Desvinculan a carabinero que chocó en estado de ebriedad en Rancagua: dejó un herido grave y se dio a la fuga

Durante la madrugada de este viernes, un funcionario de Carabineros protagonizó un grave accidente de tránsito al conducir en estado de ebriedad en Rancagua, siendo posteriormente expulsado de la institución.

Tras condenar el hecho, la Prefectura de Carabineros Cachapoal detalló en un comunicado, dado a conocer esta tarde, que “todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y, en paralelo, se instruyó un sumario administrativo” .

Para finalmente asegurar que “reafirmamos nuestra política de tolerancia cero ante cualquier acto que vulnere la ley, ponga en riesgo la integridad de las personas o debilite la confianza pública“.

El uniformado colisionó con otro vehículo en el sector de calle Lastarria, en la comuna de Rancagua, a las 05.00 horas de esta madrugada, dejando a su conductor con lesiones de carácter grave y huyendo del lugar.

De acuerdo con información consignada por el medio local Noticias a la Hora Requínoa, posteriormente el ahora expolicía habría denunciado el robo de su automóvil, mientras que el chofer lesionado fue trasladado hasta la Clínica Fusat.

El incidente de hoy se suma a un hecho similar ocurrido hace pocos más de una semana en Santiago, en el que siete carabineros protagonizaron un choque y huyeron del lugar sin prestar ayuda a la víctima, una joven colombiana que viajaba en un servicio de aplicación y salió eyectada del vehículo, sufriendo graves heridas que le provocaron la muerte.