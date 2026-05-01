UE advierte que responderá a alza de aranceles de Trump y defiende cumplimiento de acuerdo comercial con EE.UU.

La Unión Europea (UE) afirmó la tarde de este viernes que se encuentra cumpliendo con los compromisos adquiridos con Estados Unidos y que se reserva el derecho a responder para proteger sus propios intereses, después de que el presidente Donald Trump anunciara que elevaría al 25% los aranceles a los vehículos fabricados en Europa.

“La UE está cumpliendo los compromisos de la Declaración Conjunta” y “mantenemos a la Administración estadounidense plenamente informada en todo momento”, le señaló a Europa Press un portavoz de la Comisión del Parlamento Europeo.

La misma fuente afirmó que “mantenemos un estrecho contacto con nuestros homólogos, entre otras cosas para obtener aclaraciones sobre los compromisos de Estados Unidos”.

Para luego remarcar que desde la UE están “plenamente comprometidos con una relación transatlántica predecible y mutuamente beneficiosa”.

De la misma forma, el vocero advirtió de que “en caso de que Estados Unidos adopte medidas incompatibles con la Declaración Conjunta”, mantendrán abiertas todas las opciones para proteger los intereses de la Unión Europea .

Por su parte, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo, Bernd Lange, afirmó que esta medida demostraba que Estados Unidos no era “de confianza”.

1/2 Trump’s plan to impose 25% tariffs on EU cars is unacceptable. EP is still honouring the Scotland deal, working to finalise legislation. While the EU delivers, the US side keeps breaking its commitments. — Bernd Lange (@berndlange) May 1, 2026

“Ya hemos sido testigos de estos ataques arbitrarios por parte de Estados Unidos en el caso de Groenlandia; esta no es la manera de tratar a socios cercanos”, apuntó Lange, para luego agregar: “Ahora solo podemos responder con la máxima claridad y firmeza, apoyándonos en la solidez de nuestra posición”.

El jefe de la comisión también aseguró que la UE estaba respetando el acuerdo comercial marco alcanzado con EE.UU. en Escocia el año pasado, calificando el comportamiento del señor Trump de “inaceptable”.

La Declaración Conjunta entre la Unión Europea y Estados Unidos es un marco comercial alcanzado en agosto de 2025 que, entre otros puntos, establece aranceles máximos del 15% en la mayoría de las exportaciones y compromisos de compra de energía estadounidense por parte de la Comunidad Europea, en un intento por evitar una guerra comercial.

Durante la mañana de este viernes, Trump acusó a Bruselas de incumplir este acuerdo bilateral por lo que, en represalia, elevará al 25% “los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entren en Estados Unidos”, como detalló en una publicación en Truth Social.

"I will be increasing Tariffs charged to the European Union for Cars and Trucks coming into the United States. The Tariff will be increased to 25%. It is fully understood and agreed that, if they produce Cars and Trucks in U.S.A. Plants, there will be NO TARIFF." - President… pic.twitter.com/7vC3Nh7iPD — The White House (@WhiteHouse) May 1, 2026

Aunque en el mismo texto el jefe de Estado norteamericano aclaró que el arancel no se aplicará en caso de que estos vehículos terminen siendo fabricados en instalaciones estadounidenses, en particular, en las que están en fase de construcción.