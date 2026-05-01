La distinción de la Conmebol a Clemente Montes tras brillar en el triunfo de la UC ante Barcelona en la Copa Libertadores.

La UC sigue con las cuentas alegres tras ganarle a Barcelona de Ecuador. Fue un 2-1 en Guayaquil que dejó al equipo de Daniel Garnero como líder del Grupo D. Un marcador donde resultó determinante la actuación de Clemente Montes. El delantero, que volvía a la acción tras perderse el Clásico Universitario, asistió en el primer gol y anotó el segundo.

Ese día, la transmisión oficial lo eligió figura del encuentro. Sin embargo, no fue la única distinción individual. Una vez finalizada la tercera jornada de la fase de grupos, la Conmebol incluyó a Montes en el equipo ideal de la semana.

Aparece en el sector izquierdo de la cancha, junto a jugadores del calibre de Ángel Di María y Jesse Lingard. El once lo completan Alexis Martín Arías; Mateo Mendía, Fabrício Bruno, Caín Fara; Robson Matehus, Yeison Guzmán, Montes, Lingard; Álex Arce, Carlos González y Di María.

Tras el encuentro ante Barcelona, Montes fue uno de los que habló en Universidad Católica. “Estoy muy feliz. Es lo que aspiramos como grupo: quedar primeros y sumar puntos. Nadie nos tenía fe, pero hablamos en la cancha y eso es lo importante. Como grupo teníamos confianza en nosotros”, señaló.

“Sabíamos que ellos tenían el apuro de ganar. Hicimos un partido largo, salimos de contra y ellos quedan mal parados. Se vio reflejado eso”, añadió. “Está claro que hay cosas que mejorar. Contra Boca perdimos, ahora hay que sumar, hacernos fuertes en casa. Con eso tendremos grande chances de clasificar”, finalizó.