A semifinales en Francia: Alejandro Tabilo estira su hegemonía ante Ignacio Buse y asegura su regreso al top 40

Un verdadero clásico sudamericano se vivió en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, donde Alejandro Tabilo (43º) buscaba el paso a semifinales ante el peruano Ignacio Buse (58º), la mayor aparición del tenis de ese país desde Luis Horna.

Si bien el chileno había ganado los tres partidos previos, el jugador limeño va a en franco ascenso y vive el mejor momento de su carrera. A pesar de ello, Tabilo demostró su hegemonía y se impuso por 6-4 y 6-0, en un encuentro que tuvo varias particularidades.

Desgraciadamente, el duelo fue movido a último momento desde la cancha principal a una secundaria por cuestiones de horario, lo que no contribuyó a la importancia del encuentro. De hecho, mucho público se sentó en el suelo ante la falta de graderías.

Los primeros cinco juegos fueron sumamente reñidos. De hecho, ambos tuvieron que salvar varios puntos de quiebre, producto de sus propios aciertos y errores. El zurdo, finalmente logró la ruptura en el quinto game, justo en el momento en que su rival comenzó a experimentar problemas físicos. Sin embargo, eso no fue impedimento para Buse, quien recuperó su saque inmediatamente. Pero eso solo sería un espejismo.

Eso sí, el limeño no pudo sostener el ritmo y volvió a perder su servicio, lo que le permitió a Tabilo tomar el control del set y del partido. Con golpes profundos y una muy buena movilidad, el nacido en Toronto aprovechó el bajo porcentaje de segundos servicios y los errores no forzados de su adversario para quedarse con el dominio del encuentro.

Sólida victoria

El segundo parcial repitió la misma tónica del primero, con Buse fallando con su derecha y Ale abriendo la cancha. Así, el tenista nacional logró dos quiebres consecutivos para comenzar a asegurar una victoria clave, ya que con los puntos obtenidos se aseguró el regreso al top 40, confirmando que Aix-en-Provence le sienta bien y que busca repetir su corona de 2024.

Por el paso a la final, se medirá con el estadounidense Ethan Quinn (48º), quien superó por 6-4, 5-7 y 6-4 al chino Yibing Wu (100º). De ganar el torneo, alcanzaría el puesto 35 de la clasificación.