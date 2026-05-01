Cancillería informa que tomó contacto con activista chilena detenida por Israel en flotilla que se dirigía a Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que tomaron contacto con la activista y periodista chilena Macarena Chahuán quien formaba parte de la Flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo llegar a Gaza a entregar ayuda humanitaria.

En el mensaje la Cancillería señaló que “el cónsul de Chile en Atenas tomó contacto con la connacional que fue desembarcada en Grecia y le prestó la asistencia consular correspondiente ”.

Se estima que cerca de 175 personas que pertenecían a la flotilla fueron detenidas por Israel en aguas internacionales después de haber zarpado desde distintas partes de Europa hace dos semanas.

Además, en la flotilla había otros chilenos como el artista Claudio Caiozzi, conocido como Caiozzama; el exvocero estudiantil Víctor Chanfreau; la productora televisiva y panelista Carolina Eltit; el periodista Ignacio Ladrón de Guevara; el cineasta Bruno Salas y el antropólogo Franco Torti.