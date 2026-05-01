SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara reprocha oficio de Hacienda y apunta a una táctica para desviar atención sobre la rebaja de impuestos

    La exministra del Trabajo también afirmó que el Ejecutivo no está cumpliendo en materia de seguridad.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Jara reprocha oficio de Hacienda y apunta a una táctica para desviar atención sobre la rebaja de impuestos Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    La excandidata presidencial, Jeanette Jara (PC) criticó los posibles recortes presupuestarios emanados de la cartera de Hacienda en el marco del Día del Trabajador y acusó “una estrategia para distraer la atención y aprovechar avanzar con su proyecto que beneficia a los superricos del país”.

    Durante la instancia, Jara destacó la manifestación masiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la presencia de organizaciones de pymes, estudiantes y comités de vivienda.

    “Es muy importante conmemorar el día de los trabajadores y trabajadoras. En Chile eso es lo que son: una clase trabajadora. No son colaboradores como el Gobierno trata de instalar”, señaló.

    En esta tecla, la otrora titular del Ministerio del Trabajo se refirió a los recortes presupuestarios propuestos en el oficio de la cartera de Hacienda, encabezada por Jorge Quiroz, donde se proponían ajustes a 22 ministerios.

    “El mundo social junto con el mundo político tenemos que ser capaces de detener los retrocesos que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está proponiendo. Está claramente en una estrategia en la cual tira muchas cartas sobre la mesa; anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta, generando esto solamente inquietud y tratando de pasar por el costado elementos centrales como la rebaja a los impuestos a los superricos”, señaló la excandidata presidencial.

    En sus declaraciones, calificó como irresponsable al ministro Quiroz e hizo ahínco en lo que explicó como una táctica del Ejecutivo para distraer la atención y beneficiar al sector más acomodado del país. Ejemplificó la situación con los mensajes y posteriores retractos, como ocurrió con la sugerencia de un recorte del 15% a programas como la PGU, “que genera un drama importante”, afirmó Jara.

    La ex secretaria de Estado recalcó que “cuando gobierna un país alguien que le preocupan los ricos y no la ciudadanía estamos en una situación crítica”. De este modo, señaló que en los siguientes años la oposición debe tener un trabajo unitario y firme para construir alternativas.

    “Por mucho que hoy día manden oficios diciendo que van a hacerlo, y mañana salgan a retractarse, hay ahí una voltereta y una improvisación realmente muy nocivas. Eso genera incertidumbre, eso crea un malestar social y el Gobierno se tiene que hacer responsable de la actitud que está teniendo. Francamente, está generando en las familias chilenas un nivel de angustia importante”, manifestó.

    Alza en los combustibles y seguridad

    Jara también se refirió al aumento del precio de los combustibles, calificando el panorama como “realmente dramático”. “No usan los instrumentos del Estado, como el Mepco, para aliviar a la ciudadanía, la clase media y los transportistas”, reclamó.

    Además, se refirió al foco de la campaña presidencial del actual mandatario en materia de seguridad. “Todo lo que el Presidente Kast dijo en la campaña hoy día ha quedado claro que no está ocurriendo”, declaró.

    Asimismo, afirmó que “de lo que sabemos del Ministerio de Seguridad Pública son chismes, más chismes, recortes, después que no hay recortes, después que hay más o menos recortes. Pero de un plan anti-delincuencia y anticrimen organizado todavía ninguna palabra”.

    En esta línea, la otrora candidata recalcó que el Presidente tiene otra agenda: beneficiar al sector económico más privilegiado del país.

    Jara reprocha oficio de Hacienda y apunta a una táctica para desviar atención sobre la rebaja de impuestos Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    Lee también:

    Más sobre:Jeannette JaraDía del TrabajadorPartido ComunistaHacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía Sur logra prisión preventiva para 9 imputados en caso de fraude con créditos automotrices

    Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y descarta coacción en proceso de reconstrucción de El Olivar

    Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

    1 de mayo en Valparaíso: autoridades critican medidas de megarreforma y piden avanzar en proyectos sobre trabajo

    Ejército busca a soldado conscripto que abandonó cuartel con su fusil en Talca

    Renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá: es la décimo novena salida en gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    2.
    Matthei afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación”

    Matthei afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación”

    3.
    Cadem: se desploman expectativas de la ciudadanía sobre el gobierno de Kast en seguridad, economía y migración

    Cadem: se desploman expectativas de la ciudadanía sobre el gobierno de Kast en seguridad, economía y migración

    4.
    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu

    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu

    5.
    Poduje se opone a recortes sugeridos por Hacienda y lanza: “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”

    Poduje se opone a recortes sugeridos por Hacienda y lanza: “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscalía Sur logra prisión preventiva para 9 imputados en caso de fraude con créditos automotrices
    Chile

    Fiscalía Sur logra prisión preventiva para 9 imputados en caso de fraude con créditos automotrices

    Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y descarta coacción en proceso de reconstrucción de El Olivar

    Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

    Trump dice que aumentará el impuesto a los vehículos importados desde Europa a un 25%
    Negocios

    Trump dice que aumentará el impuesto a los vehículos importados desde Europa a un 25%

    Presidente de la CUT dice que el gobierno de Kast “va en caída libre” en sus tres principales promesas

    Ministro del Trabajo tras no llegar a acuerdo con la CUT por salario mínimo: “Ahora será el Congreso el que determine”

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    ¿Habrá segunda parte? José Mourinho aborda el interés del Real Madrid
    El Deportivo

    ¿Habrá segunda parte? José Mourinho aborda el interés del Real Madrid

    Jesse Lingard se transforma en el primer inglés en anotar en la Copa Libertadores: “Es un sentimiento increíble”

    Se retira un histórico: el japonés Kei Nishikori se despide del tenis a los 36 años

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Trump enfatiza insatisfacción con nueva propuesta de paz de Irán y apunta a discordia entre líderes de Teherán
    Mundo

    Trump enfatiza insatisfacción con nueva propuesta de paz de Irán y apunta a discordia entre líderes de Teherán

    Activista chilena logra contactar a su familia tras ser interceptada en flotilla rumbo a Gaza

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos