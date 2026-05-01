Jara reprocha oficio de Hacienda y apunta a una táctica para desviar atención sobre la rebaja de impuestos Foto: Juan Farias / La Tercera

La excandidata presidencial, Jeanette Jara (PC) criticó los posibles recortes presupuestarios emanados de la cartera de Hacienda en el marco del Día del Trabajador y acusó “una estrategia para distraer la atención y aprovechar avanzar con su proyecto que beneficia a los superricos del país”.

Durante la instancia, Jara destacó la manifestación masiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la presencia de organizaciones de pymes, estudiantes y comités de vivienda.

“Es muy importante conmemorar el día de los trabajadores y trabajadoras. En Chile eso es lo que son: una clase trabajadora. No son colaboradores como el Gobierno trata de instalar”, señaló.

En esta tecla, la otrora titular del Ministerio del Trabajo se refirió a los recortes presupuestarios propuestos en el oficio de la cartera de Hacienda, encabezada por Jorge Quiroz, donde se proponían ajustes a 22 ministerios.

“El mundo social junto con el mundo político tenemos que ser capaces de detener los retrocesos que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está proponiendo. Está claramente en una estrategia en la cual tira muchas cartas sobre la mesa; anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta, generando esto solamente inquietud y tratando de pasar por el costado elementos centrales como la rebaja a los impuestos a los superricos”, señaló la excandidata presidencial.

En sus declaraciones, calificó como irresponsable al ministro Quiroz e hizo ahínco en lo que explicó como una táctica del Ejecutivo para distraer la atención y beneficiar al sector más acomodado del país. Ejemplificó la situación con los mensajes y posteriores retractos, como ocurrió con la sugerencia de un recorte del 15% a programas como la PGU, “que genera un drama importante”, afirmó Jara.

La ex secretaria de Estado recalcó que “cuando gobierna un país alguien que le preocupan los ricos y no la ciudadanía estamos en una situación crítica”. De este modo, señaló que en los siguientes años la oposición debe tener un trabajo unitario y firme para construir alternativas .

“Por mucho que hoy día manden oficios diciendo que van a hacerlo, y mañana salgan a retractarse, hay ahí una voltereta y una improvisación realmente muy nocivas. Eso genera incertidumbre, eso crea un malestar social y el Gobierno se tiene que hacer responsable de la actitud que está teniendo. Francamente, está generando en las familias chilenas un nivel de angustia importante”, manifestó.

Alza en los combustibles y seguridad

Jara también se refirió al aumento del precio de los combustibles, calificando el panorama como “realmente dramático”. “No usan los instrumentos del Estado, como el Mepco, para aliviar a la ciudadanía, la clase media y los transportistas”, reclamó.

Además, se refirió al foco de la campaña presidencial del actual mandatario en materia de seguridad. “Todo lo que el Presidente Kast dijo en la campaña hoy día ha quedado claro que no está ocurriendo”, declaró.

Asimismo, afirmó que “de lo que sabemos del Ministerio de Seguridad Pública son chismes, más chismes, recortes, después que no hay recortes, después que hay más o menos recortes. Pero de un plan anti-delincuencia y anticrimen organizado todavía ninguna palabra”.

En esta línea, la otrora candidata recalcó que el Presidente tiene otra agenda: beneficiar al sector económico más privilegiado del país.