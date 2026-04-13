Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), entregó sus impresiones del primer mes del gobierno del Presidente José Antonio Kast, con duros cuestionamientos a la gestión en seguridad y migración, y también a la reforma miscelánea que el Ejecutivo ingresará esta semana al Congreso.

En diálogo con radio Usach, la militante comunista reconoció que incluso para la oposición ha resultado sorpresiva la agenda que ha propuesto el Ejecutivo en sus primeros 30 días.

“Nos hemos visto sorprendidos, incluso nosotros mismos. Yo que soy de la política, porque no todas las personas están tan metidas en política como uno, pero aún a mí me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico de este gobierno ultraderecha” .

En ese sentido, la ex secretaria de Estado de Gabriel Boric apuntó a la necesidad de articulación de la oposición.

“Estamos en condiciones de generar, ojalá, y en eso creo que debemos convocarnos todos, la amplitud mayor que se pueda tener para hacer una oposición que contenga estas reformas que quiere imponer el gobierno de Chile”, remarcó.

Y luego agregó: “La oposición tiene una responsabilidad ahí, de buscar alternativas a las cosas que propone el gobierno del presidente Kast, que no sean beneficiosas para la mayoría de la población”.

Consultada sobre los aspectos en los que observa ese fanatismo, dijo: “Si uno analiza lo que han sido los primeros días, el primer mes del gobierno del presidente Kast, que asumió con un importante respaldo ciudadano, con demandas bien centrales, el fanatismo se ha expresado en que su gestión no da cuenta con lo que comprometió con la ciudadanía, sino que con su agenda propia”.

“Vemos, primero, en seguridad pública, que era su principal medida, lo que hemos sabido de seguridad pública es que hay una polémica entre la ministra, la subdirectora de inteligencia de la PDI, el director de la PDI, por un supuesto enredo de carácter personal”, criticó.

En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional, apuntó: “Yo primero lo que esperaría es que el gobierno, como no ha ingresado todavía la ley, tomara en cuenta que si quiere entregar beneficios sociales, bonos, ayuda y apoyo, va a contar con la oposición. Pero eso no puede ser a costa de rebajarle el impuesto a los más ricos del país. Entonces, están metiendo esto en una ley miscelánea, porque ponen en una parte un paquete de ayudas sociales y presionan a la oposición a cambio de la rebaja del impuesto a los que más ganan”.

Respecto a la agresión en la Universidad Austral de Valdivia a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, Jara se sumó a la postura del timonel del PC, Lautaro Carmona, con relación al cambio que provocó en la agenda pública.

“Creo que nunca es la forma de interpelar las ideas a través de formas que presionen, por ejemplo, tirando una botella de agua, empujando a alguien. Porque en definitiva no es la forma en la cual uno rebate las ideas del otro. Pero en segundo lugar, además, porque genera esta división entre víctima y victimario, que en realidad creo que no contribuye a tener como un debate bueno. Entonces, lo que ha pasado con posterioridad a eso es que, rechazando lo que ocurrió a ciertos estudiantes que no debieron haber hecho esta actitud, lo que ocurrió es que se produjo un cambio en la agenda pública”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que “dejamos de conversar inmediatamente del alza del costo de la vida, de la inflación, de los combustibles. Dejamos de conversar del impuesto que quieren rebajar a las empresas más grandes. Y hoy día solo conversamos de la ministra de Ciencias en relación a su carácter de víctima de esta agresión que sufrió en la Universidad Austral”.

De acuerdo a la exabanderada presidencial, desde el punto de vista comunicacional, el ataque a Lincolao “ha sido una noticia que le ha dado aire al gobierno”.