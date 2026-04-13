SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    La militante del Partido Comunista cuestionó el “cambio de agenda” que provocó la agresión a la ministra de Ciencia, el alza de combustibles, la gestión en seguridad y migración, y la reforma miscelánea que ingresa esta semana al Congreso.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara. Foto: KARIN POZO/ATONCHILE. KARIN POZO/ATONCHILE

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), entregó sus impresiones del primer mes del gobierno del Presidente José Antonio Kast, con duros cuestionamientos a la gestión en seguridad y migración, y también a la reforma miscelánea que el Ejecutivo ingresará esta semana al Congreso.

    En diálogo con radio Usach, la militante comunista reconoció que incluso para la oposición ha resultado sorpresiva la agenda que ha propuesto el Ejecutivo en sus primeros 30 días.

    “Nos hemos visto sorprendidos, incluso nosotros mismos. Yo que soy de la política, porque no todas las personas están tan metidas en política como uno, pero aún a mí me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico de este gobierno ultraderecha”.

    En ese sentido, la ex secretaria de Estado de Gabriel Boric apuntó a la necesidad de articulación de la oposición.

    “Estamos en condiciones de generar, ojalá, y en eso creo que debemos convocarnos todos, la amplitud mayor que se pueda tener para hacer una oposición que contenga estas reformas que quiere imponer el gobierno de Chile”, remarcó.

    Y luego agregó: “La oposición tiene una responsabilidad ahí, de buscar alternativas a las cosas que propone el gobierno del presidente Kast, que no sean beneficiosas para la mayoría de la población”.

    Consultada sobre los aspectos en los que observa ese fanatismo, dijo: “Si uno analiza lo que han sido los primeros días, el primer mes del gobierno del presidente Kast, que asumió con un importante respaldo ciudadano, con demandas bien centrales, el fanatismo se ha expresado en que su gestión no da cuenta con lo que comprometió con la ciudadanía, sino que con su agenda propia”.

    “Vemos, primero, en seguridad pública, que era su principal medida, lo que hemos sabido de seguridad pública es que hay una polémica entre la ministra, la subdirectora de inteligencia de la PDI, el director de la PDI, por un supuesto enredo de carácter personal”, criticó.

    En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional, apuntó: “Yo primero lo que esperaría es que el gobierno, como no ha ingresado todavía la ley, tomara en cuenta que si quiere entregar beneficios sociales, bonos, ayuda y apoyo, va a contar con la oposición. Pero eso no puede ser a costa de rebajarle el impuesto a los más ricos del país. Entonces, están metiendo esto en una ley miscelánea, porque ponen en una parte un paquete de ayudas sociales y presionan a la oposición a cambio de la rebaja del impuesto a los que más ganan”.

    Respecto a la agresión en la Universidad Austral de Valdivia a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, Jara se sumó a la postura del timonel del PC, Lautaro Carmona, con relación al cambio que provocó en la agenda pública.

    “Creo que nunca es la forma de interpelar las ideas a través de formas que presionen, por ejemplo, tirando una botella de agua, empujando a alguien. Porque en definitiva no es la forma en la cual uno rebate las ideas del otro. Pero en segundo lugar, además, porque genera esta división entre víctima y victimario, que en realidad creo que no contribuye a tener como un debate bueno. Entonces, lo que ha pasado con posterioridad a eso es que, rechazando lo que ocurrió a ciertos estudiantes que no debieron haber hecho esta actitud, lo que ocurrió es que se produjo un cambio en la agenda pública”, señaló.

    En ese sentido, sostuvo que “dejamos de conversar inmediatamente del alza del costo de la vida, de la inflación, de los combustibles. Dejamos de conversar del impuesto que quieren rebajar a las empresas más grandes. Y hoy día solo conversamos de la ministra de Ciencias en relación a su carácter de víctima de esta agresión que sufrió en la Universidad Austral”.

    De acuerdo a la exabanderada presidencial, desde el punto de vista comunicacional, el ataque a Lincolao “ha sido una noticia que le ha dado aire al gobierno”.

    Más sobre:Jeannette JaraXimena LincolaoJosé Antonio KastGobiernoAgresiónUniversidad AustralReconstrucción Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal alerta sobre alza de intoxicaciones por paracetamol en escolares: en los casos más graves requiere hospitalización

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Lo más leído

    1.
    Parlamentarios PPD impulsan proyecto para responsabilizar penalmente a padres por armas en manos de menores de edad

    Parlamentarios PPD impulsan proyecto para responsabilizar penalmente a padres por armas en manos de menores de edad

    2.
    Núñez respalda rebaja del impuesto corporativo y apunta que “es clave para el éxito del gobierno”

    Núñez respalda rebaja del impuesto corporativo y apunta que “es clave para el éxito del gobierno”

    3.
    Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se ubica en un 49%

    Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se ubica en un 49%

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Minsal alerta sobre alza de intoxicaciones por paracetamol en escolares: en los casos más graves requiere hospitalización
    Chile

    Minsal alerta sobre alza de intoxicaciones por paracetamol en escolares: en los casos más graves requiere hospitalización

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller
    Negocios

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio
    Tendencias

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno
    El Deportivo

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno

    ¿En que posición quedó? El notable ascenso de Christian Garin que lo vuelve a dejar en el Top 100 del ranking ATP

    ¿Puede ir al Mundial? Qué viene para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino
    Cultura y entretención

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz
    Mundo

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Trump, Putin… Zelensky: Los perdedores y los ganadores de las elecciones que pusieron fin a la era Orbán en Hungría

    Rusia confirma que ha retomado los ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua decretada por la Pascua

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones