Trump enfatiza insatisfacción con nueva propuesta de paz de Irán y apunta a discordia entre líderes de Teherán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que no está conforme con la última propuesta de negociación de paz emanada desde Irán y entregada mediante mediadores de Pakistán.

“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”, informó IRNA, agencia estatal de noticias iraní.

“No estoy satisfecho”, señaló el mandatario norteamericano sin ahondar en los aspectos del esquema iraní que no lo convencen .

Asimismo, indicó que duda que los líderes de Teherán puedan llegar a algún acuerdo sobre la guerra entre ellos. Esto, porque según Trump existe una gran discordia entre las autoridades iraníes. “Han hecho avances, pero no estoy seguro de si alguna vez llegarán a la meta”, afirmó.

En esta línea, el líder republicano explicó que el liderazgo iraní está desarticulado entre tres a cuatro grupos, lo que los desordena.