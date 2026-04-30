El jefe del Ejército israelí niega el alto el fuego en el sur de Líbano y da a sus tropas “libertad de acción”

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó este miércoles que “no hay alto el fuego” en el sur de Líbano, donde los militares israelíes continúan desplegados y ejecutando ataques al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Zamir además afirmó que sus tropas, a las que recordó su “libertad de acción”, no saldrán de territorio libanés “hasta que se garantice la seguridad a largo plazo de las comunidades del norte” de Israel.

“En el frente de batalla, no hay alto el fuego; siguen luchando para eliminar las amenazas directas e indirectas de las comunidades del norte, desmantelar la infraestructura terrorista y localizar y abatir terroristas” , declaró el líder castrense durante una visita a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados en la ciudad libanesa de Taibé, según consignó The Times of Israel.

“La misión que nos ha encomendado el alto mando político es posicionarnos a lo largo de la línea para impedir el fuego directo contra las comunidades. Lo hemos logrado; esta es la línea en la que nos encontramos”, argumentó.

Para luego añadir que “es posible que tengamos que permanecer en ella”, en referencia a la llamada “línea amarilla” que, al igual que en la Franja de Gaza, emplea el Ejército israelí para delimitar un área de operaciones de sus tropas en territorio ajeno.

Además, el jefe del Estado Mayor prometió que “cualquier amenaza, en cualquier lugar”, contra dichas comunidades o contra las fuerzas israelíes, “incluso más allá de la línea amarilla y al norte del río Litani, será eliminada”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir. Imagen @manniefabian en X.

“Vuestra misión y deber es actuar con libertad de acción y eliminar cualquier amenaza”, exhortó a los militares desplegados.

En ese sentido, Zamil subrayó que “en esta etapa” las FDI no están “avanzando más allá de la línea”, pero continuarán “actuando y eliminando amenazas sin restricciones”. “Las fuerzas sobre el terreno continúan operando, y no hay restricciones para destruir infraestructura y abatir terroristas”, enfatizó.

El dirigente de las Fuerzas Armadas israelíes difuminó así los límites temporales y geográficos de la campaña militar emprendida el pasado 2 de marzo, después de que Hezbolá lanzara proyectiles contra Israel en respuesta a la muerte del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

En estos casi dos meses, 2.576 personas han muerto y 7.962 han resultado heridas en ataques del Ejército israelí, según las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Sanidad libanés.