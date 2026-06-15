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    Katz asegura que las tropas de Israel no se retirarán de Líbano y afirma que Netanyahu “dejó claro” esto a Trump

    “Nos oponemos a una retirada de las FDI de Líbano, a pesar de todas las presiones existentes y las que llegarán”, ha dicho el ministro de Defensa de Israel.

    Por 
    Europa Press
    Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen @News_Makan.

    El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este lunes que las tropas israelíes no se retirarán de las zonas que ocupan en Líbano y ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “dejó claro” este asunto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas después del anuncio sobre un acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

    “El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo estamos impulsando una política clara que determina que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger desde allí la frontera y las comunidades israelíes contra los elementos yihadistas”, ha señalado.

    Así, ha insistido en que estas zonas “serán vaciadas de residentes locales, al tiempo que será destruida toda la infraestructura terrorista, tanto en terreno como bajo tierra, incluidas viviendas en las localidades en la línea de contacto que servían como bases terroristas”, antes de subrayar que mantener el control de estas áreas “es uno de los mayores logros de las FDI”.

    “Nos oponemos a una retirada de las FDI de Líbano, a pesar de todas las presiones existentes y las que llegarán”, ha dicho Katz en un comunicado, según ha recogido el diario israelí ‘The Times of Israel’. “Netanyahu ha dejado claro estos puntos a Trump y otros funcionarios estadounidenses. Yo también se lo dejé claro ayer al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth”, ha apuntado.

    “No transigiremos en lo que respecta a los intereses de seguridad de Israel ni a la protección de nuestros ciudadanos, y no nos retiraremos de las zonas de seguridad”, ha reiterado Katz. “Nuestro compromiso se limita a nuestros ciudadanos y a la seguridad del Estado de Israel”, ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que “si Irán ataca a Israel por los acontecimientos en Líbano, se golpeará con toda la fuerza (a Teherán)”.

    En esta línea, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha destacado que el acuerdo anunciado por Estados Unidos e Irán “no vincula” a Israel. “Israel no está sujeto a Estados Unidos y somos un Estado independiente y soberano”, ha apuntado en redes sociales, en referencia a que el acuerdo contempla un alto el fuego en la región, incluido Líbano, por lo que el Ejército israelí debería cesar su ofensiva.

    “Nuestro deber para con los ciudadanos de Israel, con los soldados de las FDI y con el pueblo judío, y nuestro deber histórico para con los judíos perseguidos y asesinados durante miles de años de exilio, es garantizar la seguridad de los judíos en la Tierra de Israel”, ha argumentado Ben Gvir. “Cada vez que hemos cedido a la presión internacional a costa de la seguridad de Israel, hemos pagado un precio muy alto”, ha agregado.

    “Amamos a Estados Unidos y estamos agradecidos al presidente Trump. Al mismo tiempo, el Estado de Israel no es una república bananera”, ha explicado el ministro ultraderechista, que ha hecho hincapié en que Israel “no es parte del acuerdo”. “No nos concierne en lo que respecta a nuestra seguridad y no nos vincula de ninguna manera”, ha esgrimido.

    Por ello, Ben Gvir ha pedido “no transigir en nada que no sea el desmantelamiento de Hezbolá”. “No debemos retirarnos de ningún territorio que nuestros combatientes hayan conquistado y despejado de infraestructura terrorista; no debemos volver a una situación en la que miles de terroristas se atrincheren en las fronteras de los asentamientos del norte; y, por supuesto, no debemos permanecer en silencio ni un instante ante los ataques contra el Estado de Israel”, ha apostillado.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelIsrael Katz

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