Trump confirma que algunos barcos empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras anuncio de acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el estrecho de Ormuz ha empezado a desbloquearse este lunes con la salida de algunos barcos cargados de petróleo del estratégico paso tras el principio de acuerdo alcanzado con Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura del tráfico marítimo.

“Los barcos están empezando a salir fuera del estrecho de Ormuz, muchos cargados de petróleo. Se dirigen a lo largo de la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida y cristalina. También hay otras zonas de viaje", ha expresado en un breve mensaje en redes sociales.

Estados Unidos e Irán han llegado a última hora de este domingo a un acuerdo preliminar para el fin de las hostilidades, siendo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha adelantado el pacto y referido al mismo como un acuerdo de paz con el cual “las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”.

La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la ciudad suiza de Ginebra, según ha avanzado Sharif y confirmado las dos partes. A una primera fase para parar la guerra y reabrir Ormuz, le seguirán probablemente unas negociaciones relativas al programa nuclear de Irán.