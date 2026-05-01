Ministro del Trabajo tras no llegar a acuerdo con la CUT por salario mínimo: “Ahora será el Congreso el que determine”

14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

La propuesta del gobierno de aumentar el salario mínimo 4% en línea con la inflación que proyecta para este año el Banco Central no convenció a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Este aumento se traduce en un alza de $21.560, lo que, a su vez, considerando la inflación desde el último incremento, en enero pasado, significa un aumento real de 3%.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tenían como propuesta alcanzar los $637.700, lo que es un alza nominal de 18,3%, la mayor desde 1993, y en términos reales (descontada inflación) de 17,1%, por un largo margen la más alta desde el retorno de la democracia.

Debido a la falta de acuerdo, el gobierno enviará el proyecto de ley al Congreso para su discusión que debe comenzar la próxima semana.

“Hemos tenido un aumento importante de costos laborales en los últimos años. Entonces tenemos que ser muy responsables. Siempre he dicho que esta conversación tenía que ser con una dosis de realidad. Así la enfrentamos como gobierno y ahora será el Congreso de la República el que determine”, afirmó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, luego de una actividad por el día del Trabajador en el Hospital del Trabajador.

14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El ministro entregó como antecedente la situación del mercado laboral para explicar la propuesta de salario mínimo: “Hay que ser bastante claro: estamos en una emergencia laboral. Tenemos una tasa de desempleo de 8,9%, 925.000 personas sin trabajo. La tasa de desempleo femenino ha llegado al 10% y la tasa de desempleo juvenil supera el 23%”.

El secretario de Estado afirmó que, si bien no “se logró un acuerdo, las relaciones con el mundo sindical y con la CUT en particular están en muy buen pie”.

Por lo mismo añadió que “somos un gobierno muy dialogante y estamos generando espacios de diálogo. Ya hemos vuelto a encontrarnos también con la CUT y con los gremios en el Consejo Superior Laboral y vamos a seguir viéndonos”.