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    “Más competitivos que el Betis”: el nuevo ninguneo del plantel del Braga al equipo de Manuel Pellegrini

    El portugués Ricardo Horta no tuvo complejos para decir que los futbolistas del Friburgo, su rival en la semifinal de la Europa League, tiene un plantel más competitivo que del Ingeniero.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    “Más competitivos que el Betis”: el nuevo ninguneo del plantel del Braga al equipo de Manuel Pellegrini. Foto: @uefa

    El Betis de Manuel Pellegrini y Braga de Portugal protagonizaron una animada serie de cuartos de final en la Europa League. Una en la que los lusos salieron victoriosos. Y aunque se enfrentaron hace un par de semanas, ambas instituciones dejaron una rivalidad que se ha mantenido en los últimos días.

    Porque lo que ocurrió a los dirigidos de Pellegrini raya en el bochorno. Los andaluces lograron un valioso empate en la ida disputada en la nación lusitana. Sin embargo, la vuelta fue realmente traumática para los españoles. El equipo del Ingeniero vencía 2-0 en La Cartuja, cuando no se jugaba siquiera la media hora de partido. Exceso de confianza que acabó con una remontada de 4-2 para los visitantes, resultado que les valió jugar la semifinal ante el Friburgo de Alemania.

    Pero el partido estuvo rodeado de una serie de polémicas. Declaraciones cruzadas entre ambos planteles, al margen de los problemas que debieron enfrentar los simpatizantes andaluces en el duelo de ida disputado en Portugal.

    El operativo para los hinchas béticos se tradujo en improvisación y caos. La gran mayoría de los adeptos debó ingresar al sector habilitado por una única puerta, situación que produjo graves aglomeraciones. El grueso de los fanáticos solo pudo ingresar al recinto con 20 minutos de retraso. Incluso, algunos lo lograron cuando acababa la primera parte del trascendental enfrentamiento.

    Falta de organización que obligó a los dirigentes béticos a realizar un reclamo formal a la UEFA, documento en el que enumeró las complicaciones que debió enfrentar su parcialidad en el estadio Municipal de Braga.

    Nuevos ataques

    Iniciativa de los verdiblancos que no hizo más que catalizar las burlas y el ninguneo de algunos jugadores del cuadro luso. Así quedó claro en las declaraciones del extremo portugués Ricardo Horta.

    El exfutbolista del Málaga, quien marcó un gol y entregó una asistencia en la victoria sobre el cuadro de Sevilla, habló ante los medios en la previa de la primera semifinal ante el Friburgo.

    En la comparecencia, el diestro no se olvidó de los andaluces y lanzó un venenoso dardo contra los dirigidos de Manuel Pellegrini. Instancia en la que comparó al equipo hispano con el cuadro germano, un rival más poderoso que su anterior obstáculo, según propias palabras. “Enfrentamos a un equipo que ciertamente quiere llegar a la final, tanto como nosotros. En ese sentido, vamos a enfrentarnos a un equipo completamente diferente al Betis”, comenzó su diálogo con los periodistas.

    Pero remató sus dichos con un evidente ninguneo hacia el plantel de los andaluces. “Los alemanes tienen jugadores más altos, más fuertes y diría que más competitivos que los del Betis. Es un equipo más competitivo. Pero estamos preparados para eso y es un objetivo claro llegar a la final de Estambul”, lanzó.

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